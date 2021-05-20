Haber Hattı

Anadolu Efes ilk raundu aldı ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Anadolu Efes, sahasında Beşiktaş Icrypex'i 96-77 mağlup etti. Mücadelenin başında kontrolü eline alan lacivert-beyazlılar, ilk yarıyı 53-31 önde kapattı. İkinci devrede de Kartal'ın geri dönmesine izin vermeyen Efes, karşılaşmayı 96-77 kazanarak seride 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip adına Sertaç Şanlı 21 sayı,3 ribaund ve 2 asist üretti. Beşiktaş'ta ise Şehmus Hazer 30 sayı, 3 ribaund ve 7 asistle oynadı. Üç galibiyeteulaşan takımın finaleçıkacağı serinin ikinci karşılaşmasıyarın yine Efes'insahasında oynanacak.
Yaylacı'dan altın madalya
KUZEY Makedonya'da devam eden 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçimiz Erhan Yaylacı, altın madalya kazandı. Serbeststil 92 kiloda mücadele eden başarılı sporcumuz Yaylacı, finalde Azeri Osman Nurmagomedov ile karşılaştı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede rakibini 4-3 mağlup eden Erhan Yaylacı, AvrupaŞampiyonu olup Türk bayrağını göndere çektirdi.
3. Lig'de play-off finalleri belli oldu
MISLI.COM 2. Lig'e çıkacak son 2 takımın belirleneceği play-off'larda yarı final etabı sona erdi ve finalistler belli oldu. İskenderun, 1-1'in rövanşında sahasında Fethiye'yi 1-0 yendi ve bileti aldı. Bursa Yıldırım da 1-0 kazandığı ilk maçın ardından 68 Aksaray'ı 3-2 yendi ve finale çıktı. Deplasmanda Malatya Yeşilyurt Belediyespor'u 2-1 yenen Bucaspor 1928, sahasındaki maçtan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı ve finale yükseldi. Isparta 32 de 0-0 sona eren ilk mücadelenin rövanşında Esenler Erok'u 2-1 mağlup edip adını finale yazdırdı. Finalde Bucaspor1928-İskenderun ve Isparta 32-BursaYıldırımspor eşleşmeleri oluştu. Tekmaç üzerinden tarafsız sahada oynanacakfinal maçlarını kazanan ekipler,2. Lig'e yükselecek.