Haber Hattı

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Giriş Tarihi: 20.5.2021

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Anadolu Efes ilk raundu aldı
ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Anadolu Efes, sahasında Beşiktaş Icrypex'i 96-77 mağlup etti. Mücadelenin başında kontrolü eline alan lacivert-beyazlılar, ilk yarıyı 53-31 önde kapattı. İkinci devrede de Kartal'ın geri dönmesine izin vermeyen Efes, karşılaşmayı 96-77 kazanarak seride 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip adına Sertaç Şanlı 21 sayı, 3 ribaund ve 2 asist üretti. Beşiktaş'ta ise Şehmus Hazer 30 sayı, 3 ribaund ve 7 asistle oynadı. Üç galibiyete ulaşan takımın finale çıkacağı serinin ikinci karşılaşması yarın yine Efes'in sahasında oynanacak.

Yaylacı'dan altın madalya
KUZEY Makedonya'da devam eden 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçimiz Erhan Yaylacı, altın madalya kazandı. Serbest stil 92 kiloda mücadele eden başarılı sporcumuz Yaylacı, finalde Azeri Osman Nurmagomedov ile karşılaştı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede rakibini 4-3 mağlup eden Erhan Yaylacı, Avrupa Şampiyonu olup Türk bayrağını göndere çektirdi.

3. Lig'de play-off finalleri belli oldu
MISLI.COM 2. Lig'e çıkacak son 2 takımın belirleneceği play-off'larda yarı final etabı sona erdi ve finalistler belli oldu. İskenderun, 1-1'in rövanşında sahasında Fethiye'yi 1-0 yendi ve bileti aldı. Bursa Yıldırım da 1-0 kazandığı ilk maçın ardından 68 Aksaray'ı 3-2 yendi ve finale çıktı. Deplasmanda Malatya Yeşilyurt Belediyespor'u 2-1 yenen Bucaspor 1928, sahasındaki maçtan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı ve finale yükseldi. Isparta 32 de 0-0 sona eren ilk mücadelenin rövanşında Esenler Erok'u 2-1 mağlup edip adını finale yazdırdı. Finalde Bucaspor 1928-İskenderun ve Isparta 32-Bursa Yıldırımspor eşleşmeleri oluştu. Tek maç üzerinden tarafsız sahada oynanacak final maçlarını kazanan ekipler, 2. Lig'e yükselecek.

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