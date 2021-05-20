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Giriş Tarihi: 20.5.2021

Siyasi bir karar

Siyasi bir karar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şampiyonlar Ligi finali ve Formula 1’in ev sahipliğinin Türkiye’den alınmasını bu sözlerle yorumladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kütüphane Söyleşileri'nin ikincisinde Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi. Başkan Erdoğan, Koronavirüs gerekçe gösterilerek Türkiye'nin ev sahipliği yapmasına izin verilmeyen Şampiyonlar Ligi finali ve Formula 1 yarışı hakkında da açıklamalarda bulundu. "Gerek UEFA, gerek Formula 1 konusunda bana göre siyasi bir karar aldılar" diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "1-2 yıl öncesinden, Şampiyonlar Ligi finalinin Türkiye'de oynanacağına dair kararı bildirmişlerdi. Ne zaman ki İngiliz liginden 2 takım finali oynama hakkını kazanınca, birden ibre değişti. Önce İngiltere, bu işte çok baskı yaptı. Biz UEFA'ya gerekli baskıları yaptıysak da Türkiye'ye 2023 Şampiyonlar Ligi finalini verme taahhüdünde bulundular ve bu seneki finali Portekiz'e kaydırdılar. Formula 1'de de geçen yıl katılımcıların hepsi gerek organizasyonun gerekse pistin onlar için çok verimli olduğunu söyledi. Bu sene de öncelikle bize bunun verildiğini ifade ettiler ama sonra bir anda tekrar buradan farklı bir yere Formula 1'i de kaydırdılar."

Sergen Yalçın'a büyük övgü
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çekirdekten yetişen Sergen kimin öğrencisi? Serpil Hamdi Tüzün... Sergen'i, Rıza'yı o yetiştirdi. Şimdi de geldi, Beşiktaş'ı şampiyon yaptı. Son anlarda tökezleme durumuyla karşı karşıya kaldıysa da işi bitirdi. Sergen'le beraber performansı yüksek bir Beşiktaş gördük. Bütün üzüntümüz Kovid-19 belasıyla sahaların tadını alamadık. Tribün farklı bir zevk veriyor" dedi.

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