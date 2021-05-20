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Giriş Tarihi: 20.5.2021 12:52

Sutopu U15 Kadın Milli Takımı Nevşehir’de kampa girdi

ALP KÖRÜKCÜ ALP KÖRÜKCÜ
Sutopu U15 Kadın Milli Takımı Nevşehir’de kampa girdi

Su Topu U15 Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası’na katılacak aday kadroyu oluşturmak için Nevşehir’de kampa girdi.

Su Topu U15 Kadın Milli Takımı, Macaristan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılacak aday kadroyu oluşturmak için Nevşehir'de kampa girdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kompleksinde bulunan yarı olimpik yüzme havuzunda çalışmalara başlayan milli takım, 23 Mayıs'a kadar çalışmalarını sürdürecek.

Sutopu Kadın Milli Takımlar Baş Antrenörü Savaş Türk, yaptığı açıklamada, hedeflerinin Avrupa Şampiyonası'nda ilk 10'na girmek olduğunu söyledi.

Türk, "Pandemi sürecinde 12 ilimizi dolaşarak sporcu seçimimizi yaptık. U15 Kadın Milli Takımı havuzunu oluşturduk. Aday kadro kampımızı yaptıktan sonra 27 Haziran 4 Temmuz tarihleri arasında Avrupa Şampiyonası'na katılacağız. Buradaki hedefimiz ilk 10'a girmek." dedi.

MİLLİ SPORCU OLMAK DAHA KOLAY

Sutopu sporunun çocukların milli sporcu olma şansını artırdığını belirten Türk, "Sutopu son derece önemli bir spor. Diğer branşlardan ayıran özelliği suyun içinde olması ve yatay bir spor olması. Yatay olması sağlık açısından çok çok önemli. Sporcu sayısı az olduğu için milli olabilme şansı çok daha fazla. Diğer branşlarda binlerce çocuk var ama sutopunda az sporcu olduğu için milli olma şansı çok daha fazla." diye konuştu.

NEVŞEHİR'İ SPOR ŞEHRİ YAPACAĞIZ

Antrenmanları takip eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir de Nevşehir'i spor şehri yapmak adına büyük bir mücadele içerisinde olduklarını söyledi.

Tüm spor branşlarına sahip çıktıklarını kaydeden Özdemir, "Özellikle ulusal ve uluslararası organizasyonları ilimize getirmek istiyoruz. Milli takım kamplarını ilimize getirmek istiyorduk. Bu da bir başlangıç oldu. Bundan sonraki sürçte de milli takım kamplarına ev sahipliği yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Sutopu U15 Kadın Milli Takımı Nevşehir’de kampa girdi
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