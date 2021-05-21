Kırkpınar seyircisiz yapılacak

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin, 2-3-4 Temmuz tarihlerinde Edirne Sarayiçi Er Meydan'ında seyircisiz olarak yapılacağını söyledi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, güreşlerin Kovid-19 salgın önlemleri kapsamında seyircisiz gerçekleştirilmesine karar verildiğini belirten Gürkan, "Bakanlık, Kırkpınar Güreşleri ile birlikte 22-23 Mayıs'ta Antalya Kumluca Yağlı Güreşleri ile 13 Haziran'da Bursa 59. Tarihi Geleneksel Çalı Güreşleri'nin yapılmasına da aynı şartlarda izin verdi. Özlemiştik şimdi ise 660. Kırkpınar'ın heyecanını yaşamaya başladık" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Güreş Federasyonu ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği tarafından hazırlanan, "Kovid-19 Pandemisi Sürecinde Düzenlenecek Yağlı Güreş Organizasyonlarında Alınacak Tedbirlere İlişkin Kılavuz" kapsamında Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Kumluca Yağlı Güreşleri ve Bursa Geleneksel Çalı Güreşleri'nin salgın tedbirlerinin uygulanması şartıyla yapılabilmesine onay verdi.

BAKANLIK UYGUN BULDU

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın aldığı kararın ardından 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 2-3-4 Temmuz 2021 tarihlerinde Sarayiçi Er Meydanı'nda seyircisiz olarak gerçekleştirileceğini söyledi. Çok istemelerine ve her şartı denemelerine rağmen 2020 yılında Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamayan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin bu yıl 660'ncısını gerçekleştirecek olmalarının heyecanını yaşadığını kaydeden Gürkan, "Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de salgın halen devam ediyor ama salgın tedbirleri kapsamında da normalleşme adımları atılıyor. Geçen yıl yapamadık ama bu yıl güreşleri yapabilmek için uzun zamandır temaslarımız devam ediyordu. Binlerce yağlı güreş pehlivanı ve yüzbinlerce yağlı güreş sever vatandaşımızın gözü-kulağı bu yönde olumlu bir karar alınmasındaydı. Güreş Federasyonumuz başta olmak üzere, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve üyeleri olarak bizler büyük çaba sarf ediyorduk. Gençlik ve Spor Bakanlığımız bu yönde bir karar alarak, 3 yağlı güreşin seyircisiz olarak Kovid-19 salgın tedbirleri kapsamında gerçekleştirilmesini uygun buldu ve kararı bizlere iletti. Merak ve heyecan içinde 2-4 Temmuz tarihlerini bekliyorum" dedi.

CANLI OLARAK YAYINLANACAK

Güreşlerin seyircisiz gerçekleştirileceğini, salgınla ilgili her türlü tedbirin uygulanacağını da söyleyen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin televizyondan canlı olarak yayınlanacağını da belirterek önümüzdeki günlerde daha detaylı bilgileri kamuoyu ile paylaşacaklarını da ifade etti.