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Giriş Tarihi: 21.5.2021

Spor turu

Spor turu
Sakaryaspor avantajı yakaladı
MİSLİ.COM 2. Lig play-off yarı final ilk maçında Sakaryaspor, deplasmanda Kırşehir Belediyespor ile karşılaştı. Kırşehir Ahi Stadı'nda oynananan mücadele 0-0 berabere sona erdi. Ali Şansalan'ın yönettiği müsabakada her iki takım da girdiği pozisyonları kullanamadı ve 90 dakika başladığı gibi bitti. Sakarya da evine avantajlı döndü. Maçın rövanşı 24 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak. Tur atlayan takım finalist olacak.

Körfez'de sessiz gece
FUTBOLDA Misli.com 2. Lig play-off yarı finalin diğer mücadelesinde Kocaelispor ile Hekimoğlu Trabzon arasında da gol sesi çıkmadı: 0-0. Kocaeli Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetirken, Karadeniz ekibi ikinci raunt için bir adım öne geçti. Müsabakanın rövanşı 24 Mayıs Pazartesi günü saat 16.00'da Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nda yapılacak.

Bulut'un yeni adresi Gaziantep
F.BAHÇE'NİN sezonun bitimine son 10 hafta kala yollarını ayırdığı Erol Bulut, yeni takımını buldu. 46 yaşındaki çalıştırıcı, Ricardo Sa Pinto'yu gönderen Gaziantep Futbol Kulübü ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Tesislerde resmi mukaveleye imza atan Bulut'a, Güney ekibinin başkan vekili Cevdet Akınal ve yöneticiler de eşlik etti. Erol Bulut, "Yeni bir sayfa açıyorum. Elimden geleni yapacağım" dedi

Yasmani'den Tokyo'ya selam
MILLI atlet Yasmani Copello, Çekya'daki Golden Spike Yarışmaları'nda 400 metre engelli mücadelesinde 49.21'lik derecesiyle birinciliği elde etti. Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, "Yaptığı derece iyi bir derece. Eminim Tokyo Olimpiyatları öncesi koşacağı yarışlarda da başarılı olacaktır. Olimpiyatta da final koşacağına eminiz" ifadelerini kullandı.

Sepil'den Göztepe'ye veda
SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'nin başkanı Mehmet Sepil, haziran ayı içinde yapılacak genel kurulla görevinden ayrılacağını açıkladı. "Değerli Göztepeliler" başlığıyla ile açıklama yapan başkan Sepil, "7 yıldır gururla üstlendiğim görevimden ayrılma kararı aldım. Yeni bir yapı bayrağı devralana kadar yönetim sistemimiz bu şekilde devam edecektir" ifadelerini kullandı.

F.Bahçe yakayı kaptırmadı!
ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Pınar Karşıyaka'yı 83-79 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip bu sonuçla seride 1-0 öne geçti. İkinci karşılaşma yarın saat 15.00'te yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Ev sahibi ekipte Nando De Colo 22 sayıyla galibiyette başrolü oynarken, konuk takımda Tony Taylor 20 sayıyla müsabakayı tamamladı.

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