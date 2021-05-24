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Giriş Tarihi: 24.5.2021 12:01

, Milletler Ligi'ndeki ilk maçına çıkıyor

AA
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ndeki ilk maçına çıkıyor

FIVB 'nde heyecan yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Ay-yıldızlılar, 25 Haziran'da sona erecek ligde Sırbistan'ın yanı sıra ABD, Almanya, Belçika, Brezilya, Çin, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Hollanda, İtalya, Japonya, Kanada, Polonya, Tayland ve Rusya ile mücadele edecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'nın Rimini kentinde düzenlenecek organizasyonun ilk maçında yarın TSİ 13.00'te Sırbistan ile karşılaşacak.

Ay-yıldızlılar, 25 Haziran'da sona erecek ligde Sırbistan'ın yanı sıra ABD, Almanya, Belçika, Brezilya, Çin, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Hollanda, İtalya, Japonya, Kanada, Polonya, Tayland ve Rusya ile mücadele edecek.

LİG FORMATI

Takımlar, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde 15'er maç oynayacak.

Oynanan karşılaşmaların ardından puan cetvelinde ilk 4'te yer alan ülkeler, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2021 Voleybol Milletler Ligi Finalleri, 24-25 Haziran'da gerçekleştirilecek.

FIVB Voleybol Milletler Ligi, geçen sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamamıştı. 2018'den bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda Türkiye, 2018'de ikincilik, 2019'da dördüncülük elde etmişti.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ndeki ilk maçına çıkıyor
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