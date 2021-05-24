Şırnak’tan Silopi’den şampiyonlar çıkacak!

Şırnak’ta spor tesisi açılışına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu, “Bu bir başlangıç, devamı gelecek. İnanıyoruz ki Şırnak’tan, Cizre’den, Silopi’den şampiyonlar çıkacak” dedi
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şırnak'ta düzenlenen Cudi Cup Tenis Turnuvası'nı takip etti. Final öncesi açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, "Bugünulusal bir kupa var ama inşallah uluslararasınıda yapacağız. Tenisiyle, atletizmiyle, cimnastiğiyle ve havuzlarıyla sporun her branşını temsil etme adına Şırnak, spor şehri olacak" ifadelerini kullandı.
GENÇLER YAN YANA DURUP ENGELLERI AŞACAK
Cizre ilçesine de geçen Kasapoğlu, buradaki konuşmasında, "Gençlerimiz birlikte, yanyana durdukça bir sevgi oluşuyor. Bu sevginindevam etmesiyle engelleri bir bir aşıyoruz.Şırnak'ta ilk defa Cudi Cup Tenis Turnuvasıdüzenledik. İnanıyoruz ki Şırnak'tan,Cizre'den, Silopi'den, ülkemizin dört bir yanındanşampiyonlar çıkacak" dedi.
CUDİ MANZARALI TENİS KORTU
ŞIRNAK'TA 14 ilden 139 sporcunun katılımıyla düzenlenen 'Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası' final müsabakası Bakan Kasapoğlu'nun katılımıyla yapıldı. Kasapoğlu, beraberindeki Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ile Şırnak Üniversitesi'nde bulunan, Cudi Dağı manzaralı 2'si kapalı, 2'si açık, 4 tenis kortunda mücadele eden sporcularla buluştu.