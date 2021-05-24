Şırnak’tan Silopi’den şampiyonlar çıkacak!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şırnak'ta düzenlenen Cudi Cup Tenis Turnuvası'nı takip etti. Final öncesi açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu,Tenisiyle, atletizmiyle, cimnastiğiyle ve havuzlarıyla sporun her branşını temsil etme adına Şırnak, spor şehri olacak" ifadelerini kullandı.Cizre ilçesine de geçen Kasapoğlu, buradaki konuşmasında,dedi.14 ilden 139 sporcunun katılımıyla düzenlenen 'Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası' final müsabakası Bakan Kasapoğlu'nun katılımıyla yapıldı. Kasapoğlu, beraberindeki Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ile Şırnak Üniversitesi'nde bulunan, Cudi Dağı manzaralı 2'si kapalı, 2'si açık, 4 tenis kortunda mücadele eden sporcularla buluştu.