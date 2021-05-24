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Giriş Tarihi: 24.5.2021 12:53

Türk karatesi tarih yazıyor! Altın çağ...

AA
Türk karatesi tarih yazıyor! Altın çağ...

Avrupa'da üst üste 4. kez zirveye çıkan Karate Milli Takımı, tarihinin en başarılı dönemini geçiriyor. Milli karateciler, Hırvatistan'da Avrupa Şampiyonası'nda aldığı 6 altın madalyayla rekor kırdı. Başkanı , "Bu süreçte Esat başkanın vefatı bizi derinden sarstı. Sporcularımız bunun farkında, bu hırsla da bu başarılar geliyor. İnşallah olimpiyatlarda da bu başarılar gelirse yattığı yerde rahat edecektir. Bu madalyaları da Esat başkanımız için kazandık" ifadelerini kullandı.

55. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda zirveye çıkan Türkiye, genel klasmanda üst üste 4. kez ilk sırada yer alarak tarihi bir başarı elde etti.

Hırvatistan'ın Porec kentinde düzenlenen şampiyonada 6 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan Karate Milli Takımı, bir kez daha Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.

KATADA ERKEKLER İSPANYA'DAN RÖVANŞI ALDI

Erkek Kata Milli Takımı, organizasyonda altın madalyaya ulaştı. Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir'den oluşan Erkek Kata Milli Takımı, son üç şampiyonada finalde kaybettiği İspanya'yla karşılaştı. Bu sefer rakibini geçen milliler, adını Avrupa'nın zirvesine yazdırdı.

SERAP 5. KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU

Kumite 50 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu, altın madalya kazandı. Türkiye'yi Tokyo Olimpiyatları'nda temsil edecek olan milli sporcu, finalde Alman Shara Hubrich'i mağlup ederek Avrupa şampiyonalarında kariyerindeki 5. altın madalyasını elde etti.

KATADA İLK ALTIN MADALYA

Erkekler katada Ali Sofuoğlu, İspanyol Damian Quintero'yu mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Dünya ve Avrupa şampiyonu İspanyol Quintero'yu yenen Ali, Türkiye'ye katada ilk Avrupa şampiyonluğunu getirdi.

Erkekler kumite 60 kilo finalinde Eray Şamdan, Letonyalı Kalvis Kalnins'i yenerek kürsünün zirvesinde yer aldı. Eray, büyüklerde kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Meltem Hocaoğlu Akyol, kadınlar kumite +68 kilo finalinde tatamiye çıktı. Finalde Bulgaristan'dan Aleksandra Stubleva ile karşı karşıya gelen Meltem Hocaoğlu Akyol, rakibini 1-0 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

Erkekler kumite 84 kiloda milli sporcu Uğur Aktaş, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Finalde Azerbaycanlı rakibi Panah Abdullayev'i 2-1 mağlup eden Uğur Aktaş, altın madalyayı elde etti.

Eda Eltemur, Merve Çoban, Meltem Hocaoğlu ve Gülsen Demirtürk'ten oluşan Kadın Kumite Milli Takımı, Almanya'ya mağlup olarak gümüş madalya aldı. Kadınlar katada mücadele eden Dilara Bozan da İspanyol rakibi Jaime Sandra Sanchez'e yenilerek gümüş madalyada kaldı.

Organizasyonda kadınlar kumite 68 kiloda mücadele eden mili karateci Eda Eltemur ise Bosna Hersekli rakibi Ivona Cavar'ı yenerek bronz madalya kazandı.

ALTIN MADALYADA REKOR

Karate Milli Takımı, Porec'te Avrupa şampiyonaları tarihindeki altın madalya rekorunu kırdı. 2013 yılında Macaristan'da ve 2017'de Kocaeli'de yapılan şampiyonalarda 4 altın madalya kazanan Türkiye, Hırvatistan'da 6 altın madalyaya ulaştı.

ÖZBAYRAKTAR: "ESAT BAŞKANIMIZ İÇİN KAZANDIK"

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Mustafa Kazım Özbayraktar, alınan madalyaları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vefat eden merhum başkan Esat Delihasan için kazandıklarını söyledi.

Hırvatistan'da altın madalya rekoru kırdıklarını vurgulayan Özbayraktar, "Milli takımımız Esat başkanın çizgisinden gidiyor. Olimpiyatlar için de 8 kotanın 5'ini aldık. Kalan 3 kotayı da Fransa'da alacağımıza inanıyoruz. Bu süreçte Esat başkanın vefatı bizi derinden sarstı. Sporcularımız bunun farkında, bu hırsla da bu başarılar geliyor. İnşallah olimpiyatlarda da bu başarılar gelirse yattığı yerde rahat edecektir. Bu madalyaları da Esat başkanımız için kazandık." ifadelerini kullandı.

Esas hedefin Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmak olduğunu dile getiren Özbayraktar, "İnşallah, olimpiyatlarda getireceğimiz madalyalarla Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Altın madalyayı alarak Esat başkanın Rize'deki kabrine gitmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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