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Giriş Tarihi: 25.5.2021 10:46 Son Güncelleme: 25.5.2021 10:53

Liverpool’a döneceği iddia edilen sessizliğini bozdu!

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Liverpool’a döneceği iddia edilen Luis Suarez sessizliğini bozdu!

7 yıl aradan sonra tekrar şampiyonu olan kutlamaların tadını çıkarıyor. Ezeli rakibi ve şehrin diğer takımı olan 'in 2 puan önünde ligi tamamlayan Atletico Madrid şehrin yeni şampiyonu olmayı başardı. Atletico'da ilk sezonunu oynayan , şampiyonlğun en büyük aktörlerinden biri oldu. Liverpool'a transfer olacağı iddia edilen Suarez bu konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

La Liga'da şampiyon Atletico Madrid geçtiğimiz gün kupasına kavuşmuş ve taraftarlarıyla büyük coşku yaşamıştı. Ligde son haftaya kalan şampiyonluk mücadelesinde, şehrin diğer takımı Real Madrid'in 2 puan önünde tamamlayan Atletico şampiyonluk yarışını göğüsleyen takım oldu. Atletico Madrid, Valladolid karşısında 1-0 geriye düşmüş fakat maçı 2-1 kazanmayı bilmişti.

İLK SEZONUNDA 21 GOL VE 3 ASİST

Atletico formasıyla ilk sezonunu oynayan tecrübeli golcü Luis Suarez, bu şampiyonlukta en büyük katkısı olan isimlerden biri olmayı başardı. Suarez bu sezon 32 maçta 21 gol ve 3 asistle katkıda bulundu.

SUAREZ SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Liverpool'a geri döneceği iddia edilen Luis Suarez'in Atletico'da kalıp kalmayacağı merak ediliyordu. 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu Liverpool'a transfer olacağı iddialarına açıklık getirdi. Suarez, Liverpool'a gitmeyeceğini ve burada kalacağını söyledi.

İspanya'da bir televizyona konuşan Luis Suarez, "Evet, eminim. Burada kalmaya karar verdim." dedi.

"ATLETİCO'DA TARİH YAZMAK İSTİYORUM"

Transfer iddialarına açıklık getiren Suarez, "Buraya geldiğim ilk andan itibaren çok iyi karşılandım. Kulübe, Atletico'da tarih yazmak için müze duvarında yer olup olmadığını sordum." Sözlerini kullandı.

Atletico'nun başkanı Enrique Cerezo, 2022 yazında sözleşmesi sona erecek olan Luis Suarez'in takımda kalmasını istediğini ifade etti.

DİEGO SİMEONE: SUAREZ'İN SÖZLEŞMESİ UZATILDI

Atletico Madrid Kulübü Başkanı Enrique Cerezo da 34 yaşındaki Uruguaylı futbolcu Suarez'in sözleşmesinin bir yıl daha uzatıldığını, teknik direktör Diego Simeone'nin de "istediği kadar kalabileceğini" söyledi.

Teknik direktör Simeone, basın toplantısında şampiyonluğu şu sözlerle değerlendirdi: "Atletico Madrid'in şampiyon olduğu bu yıl diğerlerinden farklı. Tüm dünyada, toplumda çok zor bir yıl oldu ve bu zor yıldan Atletico şampiyon çıktı. Koronavirüs, sakatlıklar, taraftarsız stadyumlar, her şey imkansız gibi gözüküyordu. Kulübümüz inanılmaz bir şekilde gelişti, büyüdü. Bu bana şampiyonluktan daha fazla bir sevinç veriyor."

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Liverpool’a döneceği iddia edilen Luis Suarez sessizliğini bozdu!
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