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Giriş Tarihi: 28.5.2021 16:48

9’uncu Uluslararası Fetih Kupası eleme atışları yapıldı

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9’uncu Uluslararası Fetih Kupası eleme atışları yapıldı

İstanbul'un fethinin 568’inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen 9’uncu Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışmaları ikinci gününde devam etti. Dünya Şampiyonu , Avrupa şampiyonu Aybüke Aktuna, Hollandalı Sjef van den Berg gibi çok sayıda başarılı sporcu eleme atışları yaptı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı, Türkiye Okçuluk Federasyonu ve Dünya Okçuluk Federasyonu işbirliği ile düzenlenen organizasyon bu yıl 30'un üzerinde ülkeden 200'e yakın sporcunun mücadelesine sahne oluyor. Okçular Vakfı Spor Kulübü Tesisleri'nde ilk gün yapılan sıralama atışlarının ardından ikinci günde Dünya şampiyonu Demir Elmaağaçlı, Avrupa şampiyonu Aybüke Aktuna, Hollandalı Sjef Van Der Berg gibi çok sayıda sporcu eleme atışları gerçekleştirdi. Aynı anda hem geleneksel hem de modern okçuluk kategorilerinde yapılan atışların ardından sıralamaya giren sporcular Cumartesi günü madalya için ter dökecek. Bu kapsamda yarın 17.00-18.30 saatleri arası 9. Fetih Kupası Madalya Atışları, 19.15-21.00 saatleri arasında Madalya Töreni yapılacak.

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9’uncu Uluslararası Fetih Kupası eleme atışları yapıldı
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