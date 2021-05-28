9’uncu Uluslararası Fetih Kupası eleme atışları yapıldı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı, Türkiye Okçuluk Federasyonu ve Dünya Okçuluk Federasyonu işbirliği ile düzenlenen organizasyon bu yıl 30'un üzerinde ülkeden 200'e yakın sporcunun mücadelesine sahne oluyor. Okçular Vakfı Spor Kulübü Tesisleri'nde ilk gün yapılan sıralama atışlarının ardından ikinci günde Dünya şampiyonu Demir Elmaağaçlı, Avrupa şampiyonu Aybüke Aktuna, Hollandalı Sjef Van Der Berg gibi çok sayıda sporcu eleme atışları gerçekleştirdi. Aynı anda hem geleneksel hem de modern okçuluk kategorilerinde yapılan atışların ardından sıralamaya giren sporcular Cumartesi günü madalya için ter dökecek. Bu kapsamda yarın 17.00-18.30 saatleri arası 9. Fetih Kupası Madalya Atışları, 19.15-21.00 saatleri arasında Madalya Töreni yapılacak.