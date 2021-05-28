Haber hattı

Filenin Sultanları rakipsiz
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'nde Polonya'yı 3-1 yenerek3'te 3 yaptı. Mücadelenin setleri 25-23, 25-27, 25-23 ve 25-20 sona erdi. Filenin Sultanları; ilk maçta Sırbistan'ı 3-2, ikinci müsabakada İtalya'yı 3-0 devirmişti. Milliler, pazartesi Kanada ile karşı karşıya gelecek.
Yusuf, kralların arasında...
FRANSA Ligi'nde sezonu şampiyonlukla taçlandıran Lille'de forma giyen milli yıldız Yusuf Yazıcı, AvrupaLigi'nde attığı 7 golle en çok golatan dört oyuncudan biri olmayıbaşardı. Kupayı Villarreal'in almasının ardından gol kralları da netleşti. Oynadıkları maçlarda 7'şer golatan Yusuf Yazıcı (Lille), Moreno (Villarreal), Pizzi (Benfica) ve Mayoral (Roma) bu sezon turnuvada ağları en çok sarsan futbolcular olurken, gol krallığını paylaştılar.
Zidane'ın yerine Pochettino
REAL Madrid'de teknik direktör ZinedineZidane'ın görevini bırakması şok etkisi yarattı.Madrid ekibi Fransız hocanın görevinden kendikararıyla ayrıldığını ifade ederken, Zidane'ın kulübünbüyük bir simge olduğu belirtildi. Lig şampiyonluğunuAtletico Madrid'e kaptıran veŞampiyonlar Ligi'nde Chelsea'ye elenen Madrid'deteknik direktörlük için gündemde PSG'denayrılmayı düşünen Pochettino bulunuyor.
Conte 1 gün işsiz kalmadı
SERİE A'da tam 11 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan İnter'de teknik direktör Antonio Conte'nin ayrılığı şok etkisi yaratmıştı. Bu ayrılıkta İtalyan ekibinin 80 milyon Euro'lukfutbolcu satış planının etkili olduğubelirtilirken, Conte de 24 saat geçmeden kendisine yeni bir kulüp buldu. Premier Ligekiplerinden Tottenham'ın, Conte'ye yıllık17 milyon Sterlin'lik bir teklif yaptığı ve İtalyan çalıştırıcının kabul ettiği de vurgulandı.