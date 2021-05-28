Haber hattı

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Giriş Tarihi: 28.5.2021

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Filenin Sultanları rakipsiz
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'nde Polonya'yı 3-1 yenerek 3'te 3 yaptı. Mücadelenin setleri 25-23, 25-27, 25-23 ve 25-20 sona erdi. Filenin Sultanları; ilk maçta Sırbistan'ı 3-2, ikinci müsabakada İtalya'yı 3-0 devirmişti. Milliler, pazartesi Kanada ile karşı karşıya gelecek.

Yusuf, kralların arasında...
FRANSA Ligi'nde sezonu şampiyonlukla taçlandıran Lille'de forma giyen milli yıldız Yusuf Yazıcı, Avrupa Ligi'nde attığı 7 golle en çok gol atan dört oyuncudan biri olmayı başardı. Kupayı Villarreal'in almasının ardından gol kralları da netleşti. Oynadıkları maçlarda 7'şer gol atan Yusuf Yazıcı (Lille), Moreno (Villarreal), Pizzi (Benfica) ve Mayoral (Roma) bu sezon turnuvada ağları en çok sarsan futbolcular olurken, gol krallığını paylaştılar.

Zidane'ın yerine Pochettino
REAL Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane'ın görevini bırakması şok etkisi yarattı. Madrid ekibi Fransız hocanın görevinden kendi kararıyla ayrıldığını ifade ederken, Zidane'ın kulübün büyük bir simge olduğu belirtildi. Lig şampiyonluğunu Atletico Madrid'e kaptıran ve Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'ye elenen Madrid'de teknik direktörlük için gündemde PSG'den ayrılmayı düşünen Pochettino bulunuyor.

Conte 1 gün işsiz kalmadı
SERİE A'da tam 11 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan İnter'de teknik direktör Antonio Conte'nin ayrılığı şok etkisi yaratmıştı. Bu ayrılıkta İtalyan ekibinin 80 milyon Euro'luk futbolcu satış planının etkili olduğu belirtilirken, Conte de 24 saat geçmeden kendisine yeni bir kulüp buldu. Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın, Conte'ye yıllık 17 milyon Sterlin'lik bir teklif yaptığı ve İtalyan çalıştırıcının kabul ettiği de vurgulandı.

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