Haber hattı

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'ndeMücadelenin setleri 25-23, 25-27, 25-23 ve 25-20 sona erdi. Filenin Sultanları; ilk maçta Sırbistan'ı 3-2, ikinci müsabakada İtalya'yı 3-0 devirmişti. Milliler, pazartesi Kanada ile karşı karşıya gelecek.FRANSA Ligi'nde sezonu şampiyonlukla taçlandıran Lille'de forma giyen milli yıldızKupayı Villarreal'in almasının ardından gol kralları da netleşti.Moreno (Villarreal), Pizzi (Benfica) ve Mayoral (Roma) bu sezon turnuvada ağları en çok sarsan futbolcular olurken, gol krallığını paylaştılar.REAL Madrid'de teknik direktörşok etkisi yarattı.Madrid ekibi Fransız hocanın görevinden kendikararıyla ayrıldığını ifade ederken, Zidane'ın kulübünbüyük bir simge olduğu belirtildi. Lig şampiyonluğunuAtletico Madrid'e kaptıran veŞampiyonlar Ligi'nde Chelsea'ye elenen Madrid'deteknik direktörlük içinSERİE A'da tam 11 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan İnter'de teknik direktör Antonio Conte'nin ayrılığı şok etkisi yaratmıştı. Bu ayrılıktaConte de 24 saat geçmeden kendisine yeni bir kulüp buldu.bir teklif yaptığı ve İtalyan çalıştırıcının kabul ettiği de vurgulandı.