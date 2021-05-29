Dünya harikası

Cimnastikteki milli gururumuz Ayşe Begüm Onbaşı, bir kez daha büyük bir başarıya imza attı. Onbaşı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.Ayşe Begüm, 2019 yılında Portekiz'de düzenlenen 6. Cantanhede Aerobik Cimnastik Dünya Kupası'nı da birincilikle noktalamıştı. Milli sporcumuz, Haziran 2016'da Güney Kore'de gerçekleştirilenBaşkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'de tarih yazan Ayşe Begüm Onbaşı'yı telefonla arayıp tebrik etti. Milli sporcumuz ise Erdoğan'a "Türk kadınının gücünü göstermiş olduk. Türk sporuna ve Cimnastik Federasyonu'na verdiğiniz desteklerden dolayı çok teşekkür ederim" ifadesini kullandı. Erdoğan ayrıca Twitter hesabından şu mesajı yayınladı: "Türkiye seninle gurur duyuyor Ayşe kızım. Senin ve tüm genç evlatlarımın başarılarının devamını canı gönülden diliyorum. Gözlerinden öpüyorum. Nice şampiyonluklara..." Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da sosyal medya hesabından şampiyon sporcumuzu tebrik etti.