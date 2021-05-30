Haber turu

Lig playoff finalinde İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Sakaryaspor'u 4-0 yenerek TFF 1.Lig'e yükselen Kocaelispor'u taraftarlar şehirde coşkuyla karşıladı. Sabaha karşı 03.00'te üstü açık otobüsle gelen yeşil-siyahlı futbolcular, taraftarlarla konvoy yaparak marşlarla tüm şehri dolaştı.Kaza sonrası Benhur, taburcu edilirken, Bahrican'ın ise hastanede tedbir amaçlı olarak tedavi altına alındığı öğrenildi.SABAH Spor yazarı Levent Tüzemen'in annesi Nermin Tüzemen dün akşam tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Merhumenin cenazesi bugün İstanbul'daki Zincirlikuyu Mezarlığı'nda öğle saatlerinde toprağa verilecek. 1930 doğumlu olan Nermin Hanım, bazı rahatsızlıklardan dolayı bir süredir hastanede tedavi altındaydı. SABAH Spor olarak merhumeye Allah'tan rahmet, Tüzemen ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz.ÖZBEKISTAN'IN başkenti Taşkent'te düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Dilara Uçan, koparmada altın madalya kazandı.Milli sporcu silkmede 123 kilo ile bronz madalya kazanırken, toplamda ise 222 kiloluk derecesiyle gümüş madalyaya uzandı. Türkiye, Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda 7. gün sonunda 6 altın, 6 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 17 madalyaya ulaştı.TÜRKIYE Futbol Federasyonu (TFF), dün sabah saatlerinde gerçekleştirilen toplantıda 2020-2021 sezonu profesyonel liglerini tescil etti. Yapılan açıklamada, "2021-2022 sezonundaTFF 2. Lig 39 takımın, TFF 3. Lig 55 takımın katılımı ile oynanacaktır" denildi. Böylece küme düşmenin kaldırılması ile ilgili yaşanan tartışmalar sona ermiş oldu.İTALYA Serie A temsilcisi Milan'la sözleşmesi biteceğinden dolayı yollarını ayırmasına kesin gözle bakılanCalciomercato'nun haberine göre; İngiliz ekibi, 27 yaşındaki futbolcu için harekete geçti. Liverpool'un Hakan'ın menajerleriyle görüşme halinde olduğu iddia edildi. Ancak henüz resmi teklifin yapılmadığı belirtildi. Haberde ayrıca, teknik direktör değişikliğine gidenSÜPER Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, orta saha oyuncusu Emre Çolak'ı kadrosuna kattı.İmza törenine Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da katıldığı kaydedilen açıklamada,ifadesine yer verildi. Geçtiğimiz sezon Karagümrük'le Süper Lig macerasına geri dönen Emre Çolak, yaptığı bir paylaşım sonrasında kadro dışı bırakılmış ardından da sözleşmesini feshetmişti.TFF 1. Lig'de şampiyon olarak adını 26 yıl sonra Süper Lig'e yazdıranÜlkemizde Osmanlıspor, G.Saray, Trabzonspor ve Karagümrük'te oynayan Senegalli orta saha, 1 yıl boyunca Mavi Şimşekler için ter dökecek. Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Ain'de forma giyen Ndiaye, kısa süre içerisinde resmen açıklanacak. 30 yaşındaki oyuncu, G.Saray'dayken 2017-18'in devre arasında 16 milyon Euro bonservisle Stoke City'ye imza atmıştı.