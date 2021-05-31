Anadolu Efes’e coşkulu karşılama

Türk Hava Yolları (THY) Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes İstanbul Havalimanı'nda coşkuyla karşılanıyor

Almanya'nın Köln şehrinde gerçekleştirilen THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali final maçında FC Barcelona'yı 86-81'lik skorla yenerek şampiyon olan Anadolu Efes Türkiye'ye döndü



Corendon Airlines'ın özel olarak hazırladığı uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Anadolu Efes kafilesinde yer alan basketbolcular ve teknik kadro özel bir karşılama töreni düzenleniyor.

Uçağın yanaştığı yolcu kapısında çiçekler ve bando eşliğinde çalınan marşlarla coşkulu şekilde karşılanan basketbolcular, İstanbul Havalimanı Özel Yolcu Programı olan İGA PASS'a ait 'buggy' olarak adlandırılan golf araçlarıyla pasaport kontrolüne getirildi. Basketbolular arındırılmış alandan çıktıktan sona kendilerini karşılamaya gelen aileleri ile buluşacaklar