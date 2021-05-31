Haber hattı

Dünya şampiyonunacoşkulu karşılama
AZERBAYCAN'IN başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcumuz Ayşe Begüm Onbaşı, dün yurda döndü. 19 yaşındaki cimnastikçiye, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda coşkulu bir karşılama töreni düzenlendi. Ayşe Begüm, "Çok mutluyuz, oraya zatenTürkiye'nin, Türk kadınının gücünü göstermekamacıyla diye çıkmıştık. İstiklalMarşı okunduğunda da tüylerimiz dikendiken olmuştu. Çok gururluyuz" dedi.
NBA'de tur atlayanilk takım Milwaukee
NBA play-off'larında Miami Heat'i 120-103 yenen Milwaukee Bucks, Doğu Konferansı ilk tur serisini 4-0 kazandı ve bu sezon konferans yarı finaline yükselen ilk takım oldu. Bucks'ı galibiyete, 20 sayı, 15 asist, 12 ribauntla 'triple double'a imza atan Giannis Antetokounmpo, 25 sayı, 8 ribaunt üreten Brook Lopez, 20 sayı, 11 ribauntla 'double double' yapan Khris Middleton ve 22 sayı atan Bryn Forbes taşıdı. Doğu Konferansı'ndaki bir diğer ilktur eşleşmesinde Philadelphia 76ers,Washington Wizards'ı deplasmanda 132-103 yenerek seride 3-0 öne geçti.
Bakan KasapoğluUruk'u kabul etti
GENÇLIK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dünya rekortmeni milli serbestdalış sporcusu Fatma Uruk ile bir araya geldi. Serbest dalışa başlama sürecine ilişkin Kasapoğlu'na bilgiler veren milli sporcu Uruk, dünya rekoru kırmak için Meksika'nın Valladolid kentine gittiğini, salgın nedeniyle dalış yapacakları yerlere ulaşma imkanları olmadığı için 1 ay bu ülkede beklediğini aktardı. Milli sporcunun başarılarını yakından takip ettiğini kaydeden Bakan Kasapoğlu, Fatma Uruk'a rekor denemelerinde başarı diledi.
Kayserispor'a müjde:Campanharo iyileşti
HES Kablo Kayserispor, Kovid-19 teşhisiyle Brezilya'da bir süre yoğun bakımda tedavi gören Gustavo Campanharo'nun taburcu edildiğini duyurdu. Brezilya'da Kovid-19'a yakalanan 29 yaşındaki orta sahanın durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Campanharo'nun hastaneden taburcu edildiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Gustavo'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalara bir kez daha acil şifalar diliyoruz" denildi.