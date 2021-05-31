Haber hattı

AZERBAYCAN'IN başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcumuz Ayşe Begüm Onbaşı, dün yurda döndü. 19 yaşındaki cimnastikçiye, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda coşkulu bir karşılama töreni düzenlendi. Ayşe Begüm,dedi.NBA play-off'larında Miami Heat'i 120-103 yenen Milwaukee Bucks, Doğu Konferansı ilk tur serisini 4-0 kazandı ve bu sezon konferans yarı finaline yükselen ilk takım oldu. Bucks'ı galibiyete, 20 sayı, 15 asist, 12 ribauntla 'triple double'a imza atan Giannis Antetokounmpo, 25 sayı, 8 ribaunt üreten Brook Lopez, 20 sayı, 11 ribauntla 'double double' yapan Khris Middleton ve 22 sayı atan Bryn Forbes taşıdı.GENÇLIK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu,Fatma Uruk ile bir araya geldi. Serbest dalışa başlama sürecine ilişkin Kasapoğlu'na bilgiler veren milli sporcu Uruk, dünya rekoru kırmak için Meksika'nın Valladolid kentine gittiğini, salgın nedeniyle dalış yapacakları yerlere ulaşma imkanları olmadığı için 1 ay bu ülkede beklediğini aktardı. Milli sporcunun başarılarını yakından takip ettiğini kaydeden Bakan Kasapoğlu, Fatma Uruk'a rekor denemelerinde başarı diledi.HES Kablo Kayserispor, Kovid-19 teşhisiyle Brezilya'da bir süre yoğun bakımda tedavi gören Gustavo Campanharo'nun taburcu edildiğini duyurdu. Brezilya'da Kovid-19'a yakalanan 29 yaşındaki orta sahanın durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Campanharo'nun hastaneden taburcu edildiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Gustavo'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalara bir kez daha acil şifalar diliyoruz" denildi.