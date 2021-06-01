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Giriş Tarihi: 1.6.2021 11:27

Antalya’daki Takımlar Şampiyonası’ndan 4 kupayla döndüler

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Antalya’daki Takımlar Şampiyonası’ndan 4 kupayla döndüler

Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü’nün (ATDSK) senyör tenisçileri Antalya’daki Senyör Takım Şampiyonası’ndan 1’i şampiyonluk 4 kupayla döndüler.

Türkiye Tenis Federasyonu'nca bu yıl 16'ncısı düzenlenen Türkiye Senyör Can Üner Takım Şampiyonası'na 45 kulüpten 114'ü kadın, 148'i erkek toplam 262 takım katıldı. 850 erkek, 398 kadın toplam bin 248 senyör tenisçinin rekor katılımıyla gerçekleşen şampiyonaya ATDSK'nın senyör tenisçileri de damgalarını vurdular. ATDSK'lı tenisçiler 45+ Erkekler'de şampiyonluk kupasıyla Adana'ya döndüler. ATDSK'nın alt yapısında yetişen sporculardan oluşan 18+ Erkekler 2'nci olurken, 40+ Erkekler ve 30+ Kadınlar da üçüncülük kupası alma başarısını gösterdiler.

Antalya'da Adana'yı başarıyla temsil eden tüm sporculara teşekkür eden ATDSK Başkanı Ali Refah Keskin, "Adana takımlarımız Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen tenisçilerle mücadele ettiler. 3'ü kadın 8'i erkek 11 takımla şampiyonaya katılan kulübümüzün senyör tenisçileri gerçekten büyük başarılar gösterdiler. Takımlarımızın büyük kısmı gruplardan 1'inci olarak çıktılar, şampiyonluk yolunda da başarılı maçlar çıkardılar. Katılan, destek veren, şampiyon olan ve kupa alan, Adana'mızı, külümüzü başarıyla temsil eden tüm üyelerimizi, tüm sporcularımızı kutluyorum" dedi.

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Antalya’daki Takımlar Şampiyonası’ndan 4 kupayla döndüler
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