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Giriş Tarihi: 1.6.2021

dört dörtlük

Filenin Sultanları dört dörtlük
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'ndeki 4. maçında Kanada ile karşı karşıya geldi. Ay-Yıldızlılar, ilk seti 25-23 kazandı ve maçta 1-0 öne geçti. İkinci ve üçüncü sette istediği oyunu sahaya yansıtamayan Filenin Sultanları, 29-19 ve 25-22'lik setlerle 2-1 yenik duruma düştü. 4. sette, Kanada'ya 7 sayılık avantaj veren Sultanlar, müthiş bir dönüşe imza atarak 25-23'lük skorla maçı tie-break setine taşıdı. Heyecan dolu son seti de 15-12 kazanan Millliler, mücadeleden 3-2 galip ayrıldı ve 4. maçında 4. galibiyetini aldı.

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Filenin Sultanları dört dörtlük
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