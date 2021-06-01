Filenin Sultanları dört dörtlük

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'ndeki 4. maçında Kanada ile karşı karşıya geldi. Ay-Yıldızlılar, ilk seti 25-23 kazandı ve maçta 1-0 öne geçti. İkinci ve üçüncü sette istediği oyunu sahaya yansıtamayan Filenin Sultanları, 29-19 ve 25-22'lik setlerle 2-1 yenik duruma düştü. 4. sette, Kanada'ya 7 sayılık avantaj veren Sultanlar, müthiş bir dönüşe imza atarak 25-23'lük skorla maçı tie-break setine taşıdı. Heyecan dolu son seti de 15-12 kazanan Millliler, mücadeleden 3-2 galip ayrıldı ve 4. maçında 4. galibiyetini aldı.