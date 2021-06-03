Hokey'in nabzı Gaziantep'te atacak

Gaziantep'te Erkekler Açık Alan Süper Ligi ile başlayacak müsabakalar hakkında bilgi veren Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, ''En son açık alan hokey organizasyonumuzu 2019 yılında gerçekleştirmiştik. Tüm dünyayı kasıp kavuran korona virüs pandemisi nedeniyle bir süre ara vermek zorunda kaldık. Ülkemizde normalleşme sürecine de girilmesiyle birlikte Türk Hokeyinin en büyük organizasyonunu Gaziantep'in ev sahipliğinde gerçekleştirme kararı aldık. 8 erkek takımımızın mücadele edeceği Erkekler Süper Lig'i 5 – 11 Haziran 2021 tarihleri arasında, 8 Kadın takımımızın mücadele edeceği Kadınlar Süper Ligi ise 12 – 18 Haziran 2021 tarihleri arasında Gaziantep'te yapılacak'' dedi.

Süper Lig maçlarının naklen yayınlanma konusuna da değinen Karakan, "Buradan tüm hokey severlere bir müjde vermek istiyorum. Kadınlar ve Erkekler Süper Ligimizde toplam 8 maçımız TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayınlanarak izleyicilerle buluşacak. Gaziantepli sporseverleri mutlaka maçları izlemeye bekliyoruz" diye konuştu.

Karşılaşmaların Gaziantep'te yapılma gerekçesini de açıklayan Karakan '' Gençlik ve Spor Bakanlığımız Gaziantep'e harika bir tesis yaptı. Gaziantep'te Hokey çok önemli bir spor branşı, hatta Gaziantep ismini, spor adına dünyaya, Avrupa'ya duyuran tek takım sporu dersek abartmış olmayız. Kulüpler bazında Avrupa'nın en iyi 8 takımından biri olan Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü, gerek ilimizi, gerek ise ülkemizi gururla şampiyonlar liginde temsil etmektedir" dedi.

03.06.2021