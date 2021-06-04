Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Bakan Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyatları'na kota alan milli okçuları tebrik etti
Giriş Tarihi: 4.6.2021 18:16

Bakan Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyatları'na kota alan milli okçuları tebrik etti

DHA
Bakan Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyatları'na kota alan milli okçuları tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'da devam eden ve 'nda kota alan milli okçular ve 'ü tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı mesajda klasik yay kategorisinde 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'ü kutladı.

Kasapoğlu, Mete Gazoz için "Spor yaşamında elde ettiği başarılara bir yenisini daha ekleyen milli sporcumuza 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, Yasemin Ecem Anagöz için ise "Bireysel kadınlarda olimpiyat kotası kazanan milli sporcumuzun başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyor, Yasemin Ecem Anagöz'e 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberler: Emekliye çifte bayram! Memura zam geliyor
Son dakika: Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski yıldızını kapıyor! Sergen Yalçın...
Son dakika: Beşiktaş'ta Adem Ljajic gidiyor! Galatasaray'ın eski yıldızı geliyor...
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil yıllar sonra gözyaşları içinde itiraf etti! ‘Annemi sevemedim’
Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim ve telafi eğitimi açıklaması
Faruk Süren'den çarpıcı açıklamalar! Terim-Cengiz kavgasında kim haklı? 'Artık kenara çekilmeli' (Sabah.com.tr - Özel)
Son dakika: Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! 12 isim gidiyor, 6 yeni oyuncu geliyor
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan açıklamıştı: Müjdenin adı AMASRA
Son dakika | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklama: Öğrenci velileri dikkat!
Hibe desteği ödemeleri ne zaman yatacak? 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği başvurusu nasıl yapılır ve ne zaman bitiyor?
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyatları'na kota alan milli okçuları tebrik etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA