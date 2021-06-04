Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Bakü'de seyircisiz Formula 1 heyecanı
Giriş Tarihi: 4.6.2021 12:54

Bakü'de seyircisiz heyecanı

AA
Bakü'de seyircisiz Formula 1 heyecanı

Dünya Şampiyonası'na beşinci kez ev sahipliği yapan 'da yarışlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gereği seyircisiz gerçekleştiriliyor.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Formula 1 Dünya Şampiyonası'na beşinci kez ev sahipliği yapmanın heyecanı yaşanıyor.

Formula 1'de sezonun 6 yarışı Azerbaycan Grand Prix'sinin antrenman turları başladı. Organizasyon, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gereği seyircisiz gerçekleştiriliyor.

Yarışlar için sokakları piste dönüştürülen Bakü'de seyirci stantları kurulmadı. Daha önceki yıllarda olduğu gibi eğlence aktiviteleri düzenlenmeyecek.

6 bin metrelik pistte 51 turluk mücadelenin sıralama turları, yarın TSİ 15.00'te başlayacak. Yarış ise 6 Haziran Pazar günü aynı saatte yapılacak.

Azerbaycan Grand Prix'sinin startı, Azadlık Meydanı'ndan verilecek. Araçlar, Hazar Denizi'nin kıyısındaki caddeden geçerek tarihi İçerişehir'in etrafını turlayacak ve yine Azadlık Meydanı'ndaki bitiş çizgisine varacak.

Azerbaycan, bundan sonraki 2 sezonda da Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Emekliye çifte bayram! Memura zam geliyor
Son dakika: Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski yıldızını kapıyor! Sergen Yalçın...
Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim ve telafi eğitimi açıklaması
Son dakika: Beşiktaş'ta Adem Ljajic gidiyor! Galatasaray'ın eski yıldızı geliyor...
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil yıllar sonra gözyaşları içinde itiraf etti! ‘Annemi sevemedim’
Son dakika: Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! 12 isim gidiyor, 6 yeni oyuncu geliyor
Son dakika haberler | Başkan Erdoğan duyurmuştu: Müjdenin adı AMASRA
Son dakika | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklama: Öğrenci velileri dikkat!
Konut alacaklar dikkat! Yatırımda en karlı iller sıralandı: Bakın İstanbul kaçıncı sırada!
Son dakika: Galatasaray'dan yabancı sınırına çözüm! 8 yerli futbolcu takımda kalacak...
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakü'de seyircisiz Formula 1 heyecanı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA