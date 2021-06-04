Bakü'de seyircisiz Formula 1 heyecanı

Yarışlar için sokakları piste dönüştürülen Bakü'de seyirci stantları kurulmadı. Daha önceki yıllarda olduğu gibi eğlence aktiviteleri düzenlenmeyecek.

6 bin metrelik pistte 51 turluk mücadelenin sıralama turları, yarın TSİ 15.00'te başlayacak. Yarış ise 6 Haziran Pazar günü aynı saatte yapılacak.

Azerbaycan Grand Prix'sinin startı, Azadlık Meydanı'ndan verilecek. Araçlar, Hazar Denizi'nin kıyısındaki caddeden geçerek tarihi İçerişehir'in etrafını turlayacak ve yine Azadlık Meydanı'ndaki bitiş çizgisine varacak.

Azerbaycan, bundan sonraki 2 sezonda da Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alacak.