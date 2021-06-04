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Giriş Tarihi: 4.6.2021 11:52

'de sıradaki durak Azerbaycan

AA
Formula 1'de sıradaki durak Azerbaycan

'nda heyecan, Azerbaycan'da yapılacak sezonun 6. yarışıyla sürecek.

Sezonun 6. ayağı, başkent Bakü'nün sokaklarında oluşturulan 6 kilometrelik pistte düzenlenecek. 51 turluk mücadelenin sıralama turları, yarın TSİ 15.00'te başlayacak. Yarış ise 6 Haziran Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek.

Azerbaycan Grand Prix'si öncesi Mercedes takımından Lewis Hamilton'ın 3, Red Bull-Honda'dan Max Verstappen'in ise 2 yarış galibiyeti bulunuyor.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR KLASMANI
1. Max Verstappen (Hollanda): 105 puan
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 101
3. Lando Norris (Büyük Britanya): 56
4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 47
5. Sergio Perez (Meksika): 44

TAKIMLAR KLASMANI
1. Red Bull: 149
2. Mercedes: 148
3. McLaren: 80
4. Ferrari: 78
5. Aston Martin: 19

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Formula 1'de sıradaki durak Azerbaycan
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