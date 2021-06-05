Bir Mohamed de orta sahaya!

Başkanlık seçiminin gündemin ilk sırasını meşgul ettiği Galatasaray'da Belhanda'nın sözleşmesi feshedilmiş, sezonun sona ermesiyle birlikte Gedson Fernandes da takımla vedalaşmıştı.sarı-kırmızılı takımın orta sahasına ilk 11 düzeyinde düşündüğü takviyenin Mohamed Ali Ben Romdhane olduğu öğrenildi. Ara transferde Mostafa Mohamed ile forvet hattını güçlendiren ve Kuzey Afrika pazarına giriş yapanlistenin ilk sırasına yazıldı.Sarı-kırmızılıidareciler,Mohamediçin için yazılı teklifini sundu.Galatasaray, TunusMilli Takımı'na da çağrılmayabaşlanan 1999 doğumlu MohamedAli'yi uzun süredir takipediyor ve transferinde şartlarızorluyor.6 EYLÜL 1999 Tunus doğumlu… 1.85 boyunda. Esperance U19 takımından 2018 yılında A Takıma geçiş yaptı. 20 Ekim 2019'dan itibaren A Milli Takım kariyeri başladı. 4 maça çıktı. Merkez orta saha oyuncusu ancak 10 numara ve ön libero olarak da görev yapabiliyor. Kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek.