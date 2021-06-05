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Giriş Tarihi: 5.6.2021

Bir Mohamed de orta sahaya!

MEHMET ÖZCAN
Bir Mohamed de orta sahaya!

Ara transferde Mısırlı Mostafa Mohamed ile pazarına giriş yapıp forveti güçlendiren Aslan, aradığı orta sahayı ’ta buldu. Mohamed Ali Ben Romdhane için kulübü Esperance’ye yazılı teklif sunuldu

Başkanlık seçiminin gündemin ilk sırasını meşgul ettiği Galatasaray'da Belhanda'nın sözleşmesi feshedilmiş, sezonun sona ermesiyle birlikte Gedson Fernandes da takımla vedalaşmıştı. Kulübeye Aytaç Kara hamlesinde bulunan sarı-kırmızılı takımın orta sahasına ilk 11 düzeyinde düşündüğü takviyenin Mohamed Ali Ben Romdhane olduğu öğrenildi. Ara transferde Mostafa Mohamed ile forvet hattını güçlendiren ve Kuzey Afrika pazarına giriş yapan Aslan, aradığı 6-8 numarayı Tunus'ta buldu.

MİLLİ TAKIM FORMASI DA GİYİYOR
Esperance takımında forma giyen 21 yaşındaki oyuncu listenin ilk sırasına yazıldı. Sarı-kırmızılı idareciler, kulübü ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Mohamed için için yazılı teklifini sundu. Ülkesinde geleceğin yıldızı gözüyle bakılan genç yetenek, ön libero, 8 ve 10 numara pozisyonunda görev yapabiliyor. Galatasaray, Tunus Milli Takımı'na da çağrılmaya başlanan 1999 doğumlu Mohamed Ali'yi uzun süredir takip ediyor ve transferinde şartları zorluyor.

Kimdir?
6 EYLÜL 1999 Tunus doğumlu… 1.85 boyunda. Esperance U19 takımından 2018 yılında A Takıma geçiş yaptı. 20 Ekim 2019'dan itibaren A Milli Takım kariyeri başladı. 4 maça çıktı. Merkez orta saha oyuncusu ancak 10 numara ve ön libero olarak da görev yapabiliyor. Kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek.

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Bir Mohamed de orta sahaya!
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