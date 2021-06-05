Hokey rüzgarı Gaziantep’te esiyor

Türkiye Hokey Federasyonu (THF) tarafından Gaziantep'te düzenlenen Erkekler Açık Alan Süper Liginin ilk gün karşılaşmalarında Gaziantep Polisgücü Adana Hokey takımını 7 – 0'lık farkla yendi. Gaziantep Hokey Sahası'nda yapılan karşılaşmalarda Alanya Yıldızları da Nizip Belediyesi'ni 7-2 mağlup etti.

Gaziantep'in ev sahipliğinde başlayan THF Erkekler Açık Alan Süper Ligi başladı. Ligin favori takımlarından Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı ilk maçını rakibi Adana Hokey karşısında 7-0'lık farklı bir şekilde kazandı. Gaziantep Polisgücü'ne galibiyeti getiren sayıları Ali Akın Özkılıç (2), Celal Aydın, Yaghoub Bahramı, Kemal Göz, Reza Norouzzadeh ve Hakan Akay kaydettiler.

Günün ikinci karşılaşması ise Alanya Yıldızları ile Nizip Belediyesi hokey takımları arasında gerçekleşti. Oyunda etkili olan Alanya Yıldızları Ahmetcan Kırda (2), Abdulkadir Cihat Demir, Anıl Öztürk, Müslüm Elagöz, Enes Emre Candan ve Samet Aydoğan'ın kaydettiği sayılarla galibiyete kavuşurken Nizip Belediyesi adına ise Mehmet Ali Demirel ve Asım Akçacı birer sayı kaydetti.

Bu ün start alan Türkiye Hokey Federasyonu 2020 – 2021 Sezonu Erkekler ve Kadınlar Açık Alan Hokey Süper Lig maçları 5 -18 Haziran 2021 tarihleri arasında Gaziantep'te oynanacak.