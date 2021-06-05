Milli okçu Mete Gazoz olimpiyat vizesi aldı

Antalya'da Açık Hava Okçuluk Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları Kıtasal Kota Turnuvası'nda yarı finale yükselen Mete Gazoz, Tokyo Olimpiyatları'na gitmeye hak kazandı. Turnuvada Gazoz, Polonyalı rakibini mağlup ederek kota alırken, erkekler klasik yay finalinde ise Fransız Jean-Charles Valladont'u 6-0yenerek altın madalyaya ulaştı. Milli sporcu, olimpiyat kotası elde ettiği için gururlu olduğunu söylerken, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğini dile getirdi. Ayrıca Okçuluk Milli Takımımız dakarışık takım elemelerini geçerek olimpiyatvizesi almayı başardı.