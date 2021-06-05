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Giriş Tarihi: 5.6.2021

Milli okçu olimpiyat vizesi aldı

Milli okçu Mete Gazoz olimpiyat vizesi aldı
Antalya'da Açık Hava Okçuluk Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları Kıtasal Kota Turnuvası'nda yarı finale yükselen Mete Gazoz, Tokyo Olimpiyatları'na gitmeye hak kazandı. Turnuvada Gazoz, Polonyalı rakibini mağlup ederek kota alırken, erkekler klasik yay finalinde ise Fransız Jean-Charles Valladont'u 6-0 yenerek altın madalyaya ulaştı. Milli sporcu, olimpiyat kotası elde ettiği için gururlu olduğunu söylerken, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğini dile getirdi. Ayrıca Okçuluk Milli Takımımız da karışık takım elemelerini geçerek olimpiyat vizesi almayı başardı.

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Milli okçu Mete Gazoz olimpiyat vizesi aldı
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