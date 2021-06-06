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Giriş Tarihi: 6.6.2021 18:44

F1 Azerbaycan Grand Prix'sinde zafer 'in

AA
F1 Azerbaycan Grand Prix'sinde zafer Sergio Perez'in

'nın 6. yarışı Azerbaycan Grand Prix'sini takımından kazandı.

Azerbaycan Grand Prix'sine, takımının Hollandalı pilotu 'in yaptığı kaza ile Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu 'un hatası damga vurdu.

Yarışa üçüncü sıradan başlamasına rağmen pit-stoplarla liderliği ele geçiren Hollandalı pilot Verstappen, bitişe dört tur kala aracının lastiğinin patlamasıyla kaza yaptı ve yarışa veda etmek zorunda kaldı.

Kazanın ardından piste güvenlik aracı girmesiyle durdurulan yarış, pist temizlendikten sonra yeniden devam etti. Yarışın son iki turuna önde giren Hamilton ise virajda aracının kontrolünü elinde tutamayınca pist dışına çıktı ve yarışı 15. sırada tamamlayabildi.

Bu hatayı iyi değerlendiren Verstappen'in takım arkadaşı Meksikalı , altıncı sıradan başladığı yarışı 3.33.686'lık derecesiyle ilk sırada tamamlayarak kariyerindeki ikinci Fonmula 1 zaferini yaşadı.

Yarışı liderin 1.968 saniye gerisinde tamamlayan Aston Martin pilotu Alman Sebastian Vettel ikinci, liderden 2.762 saniye sonra bitiş çizgisini geçen AlphaTauri'den Pierre Gasly ise üçüncü oldu. Sıralama turlarının lideri takımının Monakolu pilotu Charles Leclerc ise yarışı 4. sırada bitirdi.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gereği seyircisiz gerçekleştirilen yarış öncesi törende, Azerbaycan Milli Marşı, Sebine Babayeva ile Karabağ savaşı gazisi Ateş Garayev tarafından seslendirdi. Sebine Babayeva, sahneye Azerbaycan'ın zaferinin sembolü olarak kabul edilen, Karabağ'ın Şuşa kenti ve etrafında görülen "harıbülbül" çiçeğinin renklerinden oluşan kıyafetle çıktı.

'de sezonun 7. yarışı Fransa Grand Prix'si, 20 Haziran'da yapılacak.

PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANI

Azerbaycan Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

- Pilotlar klasmanı

1. Max Verstappen (Hollanda): 105 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 101

3. Sergio Perez (Meksika): 69

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 66

5. Charles Leclerc (Monako): 52

- Takımlar klasmanı

1. Red Bull: 174

2. Mercedes: 148

3. Ferrari: 94

4. McLaren: 92

5. AlphaTauri: 39

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F1 Azerbaycan Grand Prix'sinde zafer Sergio Perez'in
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