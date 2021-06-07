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Giriş Tarihi: 7.6.2021 16:14

Alanya'da yamaç paraşüt yarışması sona erdi

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya'da yamaç paraşüt yarışması sona erdi

Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından 'nın Alanya ilçesinde düzenlenen PGAEC Yamaç Paraşütü Hedef Avrupa Kupası yarışları sona erdi.

Alanya Hıdırellez uçuş alanı ile Kleopatra Plajı iniş alanında 80 sporcunun katılımıyla 3 gün süren organizasyonu, takımlar kategorisinde dereceye giren Delta-Alpina birinci, North Cyprus ikinci ve Flying Stones üçüncü oldu.

Bireysel kategoride ise Slovenya'dan Matjaz Feraric birinci, Kuzey Makedonya'dan Martin Jovanoski ikinci, Kosova'dan Hizdri Gubetini de üçüncü sırayı aldı.Dereceye giren sporculara Alanya İlçe Gençlik spor Müdürü Emre Kıldıgıcı ve Alanya Belediye spor Müdürü Levent Uğur tarafından kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi.

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Alanya'da yamaç paraşüt yarışması sona erdi
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