Alanya'da yamaç paraşüt yarışması sona erdi

Alanya Hıdırellez uçuş alanı ile Kleopatra Plajı iniş alanında 80 sporcunun katılımıyla 3 gün süren organizasyonu, takımlar kategorisinde dereceye giren Delta-Alpina birinci, North Cyprus ikinci ve Flying Stones üçüncü oldu.

Bireysel kategoride ise Slovenya'dan Matjaz Feraric birinci, Kuzey Makedonya'dan Martin Jovanoski ikinci, Kosova'dan Hizdri Gubetini de üçüncü sırayı aldı.Dereceye giren sporculara Alanya İlçe Gençlik spor Müdürü Emre Kıldıgıcı ve Alanya Belediye spor Müdürü Levent Uğur tarafından kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi.