Anamur’u gururlandırdı

Yamaç paraşütü Milli Sporcusu Ferhat Erol, Ekim ayında Bulgaristan'da yapılacak Yamaç Paraşütü Hedef Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek için Alanya'da yapılan yarışmalarda dereceye giren sporcularla birlikte Türkiye'yi temsil edecek.

Anamur Tenis Spor Kulübü yamaç paraşütü eğitmeni ve Avrupa Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nda jüri üyesi olarak görev alacak olan paraşüt hocası Süleyman Solak; "Avrupa Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası için sporcumuz hedefine ulaştı ve yarışmalarda dereceye girerek kupayı aldı, çok çalıştık şampiyonanın en genç en teknik sporcusu bizi gururlandırdı ve kupa ile Anamur'a dönüyor." dedi.

Solak; "Erol, ilk kez bir yarışmaya katıldı. Yarışma puanına göre Türkiye sıralamasında 8. sırada, Avrupa sıralamasında 31. sırada bulunuyor. Bundan sonraki yarışmalarda yer alarak sıralamayı en öne çekmek için çok çalışıp gayret edecek." şeklinde konuştu.