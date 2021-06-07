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Giriş Tarihi: 7.6.2021 12:34

Anamur’u gururlandırdı

KAMİL CÖMERTLER
Anamur’u gururlandırdı

Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası’nda Anamur’u temsil eden Ferhat Erol, Alanya’da yapılan yarışma sonunda kupayı kaldırarak Anamur’u gururlandırdı.

Yamaç paraşütü Milli Sporcusu Ferhat Erol, Ekim ayında Bulgaristan'da yapılacak Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'na katılabilmek için Alanya'da yapılan yarışmalarda dereceye giren sporcularla birlikte 'yi temsil edecek.

Anamur Tenis Spor Kulübü yamaç paraşütü eğitmeni ve Avrupa Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nda jüri üyesi olarak görev alacak olan paraşüt hocası Süleyman Solak; "Avrupa Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası için sporcumuz hedefine ulaştı ve yarışmalarda dereceye girerek kupayı aldı, çok çalıştık şampiyonanın en genç en teknik sporcusu bizi gururlandırdı ve kupa ile Anamur'a dönüyor." dedi.

Solak; "Erol, ilk kez bir yarışmaya katıldı. Yarışma puanına göre Türkiye sıralamasında 8. sırada, Avrupa sıralamasında 31. sırada bulunuyor. Bundan sonraki yarışmalarda yer alarak sıralamayı en öne çekmek için çok çalışıp gayret edecek." şeklinde konuştu.

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Anamur’u gururlandırdı
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