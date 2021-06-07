Madalya yağmuru

Para Atletizm Avrupa Şampiyonası’nda milli sporcularımız gövde gösterisi yaptı. Turnuvayı 6 altın, 7 gümüş ve 8 bronzla kapattık
Türk sporcular, Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nı tam 21 madalya ile tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı. Polonya'nın Bydgoscz kentinde düzenlenen organizasyonda kadınlar T54kategorisi 100 metre yarışında ZübeydeSüpürgeci, erkekler T57 kategorisi ciritatmada Muhammet Khalvandi, F11/12kategorisi disk atmada Büşra Nur Tırıklıve T12 kategorisi 400 metre yarışındaOğuz Akbulut, Avrupa rekoru kırarakaltın madalya elde etti. Kadınlar T12 kategorisi 400 metre yarışında Sevda KılınçÇırakoğlu ve erkekler F34 kategorisi cirit atmada Muhsin Kaedi de kürsünün en üst basamağına çıktı. Hamide Doğangün, Hasan Hüseyin Kaçar, Hakan Cira, Rabia Cirit, Zübeyde Süpürgeci ve Öznur Akbulut gümüş madalya elde etti. Havva Elmalı, Zeynep Acet, Muhsin Kaedi, Abdullah Algız, Hasan Hüseyin Kaçar ve Ömer Faruk İlgin de bronz madalya aldı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MİLLİ SPORCULARA DAVET
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajla milli sporcularımızı tebrik etti. Başkan Erdoğan, "Polonya'da düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'ndan ülkemize 21 madalya ile dönerek bize büyük gurur yaşatan milli sporcularımızı tüm kalbimle tebrik ediyorum. Teşekkürler çocuklar! Sizi Milletin Evi'nde ağırlamayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.