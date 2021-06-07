Milli güreşçi Yasemin Adar'ın hedefi olimpiyat şampiyonluğu!

Trakya Üniversitesinden (TÜ) yapılan açıklamaya göre, aynı zamanda TÜ Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı öğrencisi olan Adar, TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti. Milli güreşçi Adar, olimpiyatlara sıkı tempoda hazırlandıklarını belirtti.

Avrupa ve dünya şampiyonluklarının ardından olimpiyat şampiyonluğunu hedeflediğini aktaran Adar, "Şimdiki hedefim, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkem adına en iyi sonucu elde etmek. Bu konudaki hazırlıklarımız ve çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Sadece orada olmak değil, ülkemize yeni bir başarı hikayesi yazdırmak istiyorum. Bu beni daha çok motive ediyor. Olimpiyat şampiyonluğu için elimden gelen tüm gayreti göstereceğim. İnşallah bu gururu hep birlikte yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Rektör Tabakoğlu da milli güreşçi Adar'ın başarılarının kendilerini gururlandırdığını ifade etti.