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Giriş Tarihi: 7.6.2021 11:22

Millilerin başarısı rakamlara da yansıdı!

AA
Millilerin başarısı rakamlara da yansıdı!

Avrupa Altın Ligi’nde mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımımızın başarısı rakamlara da yansıdı. Avrupa Altın Ligi'nde 6'da 6 yapan milli takım rakiplerine sadece 2 set verdi. Milli voleybolcu 17 blokla zirvede yer alırken Adis, 116 sayıyla en skorer oyuncu oldu.

Avrupa Voleybol Konfederasyonunun (CEV) organize ettiği Avrupa Altın Ligi'nde mücadele eden 'nın başarısını istatistikler de destekliyor.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, grup aşamasını 6'da 6 yaparak namağlup lider tamamlayan milli takım, üst üste 3. kez adını dörtlü finale yazdırmayı da başardı.

Oynadığı 6 karşılaşmada rakiplerine yalnızca 2 set veren milli takımda oyuncuların bireysel performansları da dikkati çekti. Milli takımın orta oyuncularından , grup karşılaşmalarının ardından 17 blokla bu kategorinin zirvesinde yer aldı.

En skorer oyuncular listesinde ise milli takımın pasör çaprazlarından , ürettiği 116 sayıyla ilk sırayı elde etti. Adis ayrıca 90 smaç sayısıyla, en iyi smaçörler listesinin de birinci sırasında kendisine yer buldu.

En çok servis sayısı (ace) bulan oyuncular listesinde de Adis 16 ve 12 ace ile ilk ikiyi paylaştı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 19-20 Haziran 2021 tarihlerinde 'nın Kortrijk şehrinde düzenlenecek Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali'nde Belçika, Estonya ve Ukrayna ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

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Millilerin başarısı rakamlara da yansıdı!
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