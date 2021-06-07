Okay Yokuşlu'dan İtalya'ya gözdağı! "27 maçlık seriyi bitireceğiz

Okay, EURO 2020'nin açılış karşılaşmasında 11 Haziran'da Roma Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecekleri İtalya'nın 27 maçlık yenilmezlik serisinin hatırlatılması üzerine, "Böyle bir seriyi yapmak tabii ki kolay değil. Büyük bir başarı ama bizim de kendimize güvenimiz tam. O gün İtalya'nın serisini bozmak için sahaya çıkacağız. Kazanmak için sahaya çıkacağız. Her maçı kazanmak için çıkacağız. Bu bize bir endişe veriyor mu? Hayır. Çok büyük saygı duyuyoruz, İtalya çok iyi bir takım. Çok saygı duyuyoruz ama bizim de kendimize güvenimiz tam. O gün de sahaya her şeyimizi verip kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Açılış maçında forma giyecek olmanın öneminin farkında olduklarının altını çizen 27 yaşındaki milli futbolcu, "Hem böyle bir turnuvada olmak hem de bu turnuvanın açılış maçında oynayacak olmak heyecan verici bir şey. Çünkü futbolla ilgilenenlerin gözü kulağı orada olacak, biz de bunun bilincindeyiz. Elimizden geldiğince iyi hazırlanmaya çalışıyoruz, çalışmalarımız güzel geçiyor. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz, inşallah aklımızdaki ve kalbimizdekini inşallah doğru bir şekilde sahaya yansıtacağımız bir gün olur, güzel bir açılış maçı geçiririz." şeklinde konuştu.