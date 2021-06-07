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Giriş Tarihi: 7.6.2021 10:27

Süper Enduro GP, ’de tamamlandı

ABBAS ÇAKAR
Süper Enduro GP, Kocaeli’de tamamlandı

Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Türkiye Süper Enduro Şampiyonası sezonunun ilk ayak yarışı, Kocaeli’nin Kartepe İlçesinde gerçekleştirildi. Türkiye Süper Enduro Şampiyonası Süper Enduro GP Final Yarışları Cumartesi ve Pazar günü iki Etabı da nefesleri kesti.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Kartepe Belediyesi ev sahipliğinde "Spor, Turizmin Geleceğidir" sloganıyla Spor Turizmi kapsamında dört ayaktan oluşan Türkiye Süper Enduro Şampiyonası sezonunun ilk ayak yarışı Kartepe Motocross ve Atv Parkuru'nda yapıldı. Şampiyonanın ilk yarışı olması nedeniyle vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Kocaeli Valiliği, ve Kartepe Motosiklet Kulübü de destek verdi.

PROTOKOL YALNIZ BIRAKMADI

5-6 Haziran tarihlerinde iki gün boyunca devam eden yarışlarda protokol, katılımcıları yalnız bırakmadı. Başta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bürokratları olmak üzere TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve çok sayıda izleyici katıldı.

KARTEPE PİSTİ TAM NOT ALDI

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası Süper Enduro GP Final Yarışlarının ilk gününde sıralama turları ve 1. Etap yarışları gerçekleştirildi. Pazar günü ise 2.Etap yarışları büyük bir mücadeleye sahne oldu. Pandemi kurallarının göz önünde bulundurularak gerçekleştirilen etkinliğe TMF'ye Bağlı Lisanslı Profesyonel Sporcu ve takımlar katılım sağlarken Büyükşehir Belediyesince yenilenip yürürlüğe giren Kartepe pisti ise yarışlar sonrasında katılımcılar tarafından tam not aldı.

6 SINIFTA YARIŞLAR YAPILDI

Motosiklet tutkunlarının merakla takip ettiği yarışlarda Avrupa standartlarına uygun oluşan parkur enduro severlerin ilgi odağı oldu. Türkiye'nin dört bir yanından katılan endurocuların ekstrem parkurunda hem engel hem de rakipleriyle mücadelesi göz doldurdu. Türkiye Süper Enduro Şampiyonası Süper Enduro GP Final Yarışları; , Enduro Prestij (EP), Enduro Usta (EU), Enduro Hobi (EH), Enduro Genç (EG), Enduro Veteran (EV) ve Enduro Kadın (EV) sınıflarında yapıldı.

İŞTE KAZANANLARI

Cumartesi ve pazar günleri yapılan yarışlarda ipi göğüsleyen yarışmacılar podyuma çıktı. Buna göre GP Yarışlarında Deniz Memnu birinci olurken Anıl Özşeker ikinci, Rafet Karakuş ise üçüncü oldu. Prestij kategorisinde Rafet Karakuş birinc,i Deniz Memnu ikinci, Murat Yazıcı ise üçüncü oldu. Büyük çekişmeye sahne olan Genç kategorisinde Anıl Özşeker birinci olurken Tolga Demir üçüncü, Özgür Bar ise üçüncü oldu. Usta kategorisinde Sinan Ordu birinci olmayı başardı. Soner Metin ise ikinci Serkan Karandı üçüncü oldu. Veteran kategorisinde ise Savaş Serim birinci olurken Hüseyin Neziroğlu ikinci, Erdem Gülüş ise üçüncü oldu. Bir diğer kategori olan Hobi kategorisinde ise Aykut Kızıltan birincilik ipini göğüslerken Ömer Bulduk ise ikinci oldu, Salih Çarpışantoprak ise üçüncü oldu. Yarışlarda derece yapan tüm yarışmacılar anı madalyası ve kupa ile ödüllendirildi.

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Süper Enduro GP, Kocaeli’de tamamlandı
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