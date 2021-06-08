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Giriş Tarihi: 8.6.2021 20:22

dünya üçüncüsü oldu

DHA
Bilal Çiloğlu dünya üçüncüsü oldu

Büyükler Dünya Judo Şampiyonası’nın üçüncü gününde erkekler 73 kiloda , bronz madalya mücadelesinde Özbek Khikmatillokh Turaev’i waza-ari puanıyla yenerek üçüncü oldu.

'ın başkenti 'de devam eden Büyükler Dünya Judo Şampiyonası'nda 73 kiloda , ilk turda Bahamalı Andrew Munnings'i (3shido) ile ikinci maçında Moldovalı Petru Pelivan'ı bitime 15 saniye kala, üçüncü turda Bulgar Mark Hristov'u (3 shido) ipponla yenerek çeyrek finale kaldı.

Milli judocu bu turda Azerbaycanlı 'u waza-ari puanıyla yenerek adını yarı finale yazdırdı. Çiloğlu bu turda Gürcü Lasha Shavdatuashvili'ye altın skorda yenildi ve bronz madalya için Özbek Khikmatillokh Turaev'le karşılaştı. Rakibini waza-ari puanıyla yenen milli judocu, dünya üçüncüsü olarak kürsüye çıktı.



Aynı sıkletteki milli judocu Bayram Kandemir ilk turda Kosta Rikalı Julian Sancho karşısında 1-0 (waza-ari) geriden gelerek rakibini ipponla yendi. Kandemir, ikinci turda 2017 dünya şampiyonu Japon Soichi Hashimoto'ya yenildi.

Şampiyonanın dördüncü gününde erkekler 81 kiloda Muhammed Mustafa Koç müsabakaya çıkacak.

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Bilal Çiloğlu dünya üçüncüsü oldu
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