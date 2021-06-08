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Giriş Tarihi: 9.6.2021 01:04

'ta ilk yarı finalistler belli oldu

AA
Fransa Açık'ta ilk yarı finalistler belli oldu

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası 'ta oynanan müsabakalar sonucunda ilk yarı final eşleşmeleri belirlendi. Tek erkeklerde -, kadınlarda - karşılaşmaları yapılacak.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 10. günü, akşam seansındaki tek erkekler çeyrek final karşılaşmalarıyla tamamlandı.

Tek erkekler dünya sıralamasının 5 numaralı seri başı , klasmanın 2. sırasındaki Daniil Medvedev'i 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. 2 saat 19 dakika süren karşılaşmada Yunan tenisçi Tsitsipas, Rus rakibini 6-3, 7-6 ve 7-5'lik setlerle mağlup etti.

Günün diğer maçında 6 numaralı seri başı , Alejandro Davidovich Fokina'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. 1 saat 36 dakika süren müsabakada Alman tenisçi Zverev, İspanyol rakibine 6-4, 6-1 ve 6-1'lik setlerle üstünlük sağladı.

Günü galibiyetle tamamlayan Medvedev ve Zverev yarı finalde karşılaşacak.

PAVLYUCHENKOVA 7. DENEMESİNDE YARI FİNALE YÜKSELDİ

Tek kadınlarda dünyanın 31 numaralı tenisçisi , Kazak rakibi Elena Rybakina'yı 2-1 yenerek 7. denemesinde ilk kez bir grand slam turnuvası yarı finaline çıkmayı başardı.

2 saat 33 dakika süren müsabakada Rus tenisçi Pavlyuchenkova, klasmanın 21. basamağındaki Rybakina'yı 6-7, 6-2 ve 9-7'lik setlerle yendi.

Pavlyuchenkova yarı finalde ile karşılaşacak.

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Fransa Açık'ta ilk yarı finalistler belli oldu
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