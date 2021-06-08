Haber hattı

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Giriş Tarihi: 8.6.2021

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Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları nefes kesecek
Medya sponsorluğunu Sabah, Daily Sabah, A Spor, A Para, Inbusiness ve Şamdan dergilerinin üstlendiği ve ilki geçtiğimiz yıl 'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın 2021 takvimi ile rotası belli oldu. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yapılan ve hızla büyüyerek dünyanın en prestijli yelken organizasyonları arasında yer alma yolunda emin adımlarla ilerleyen yarışlar 25-27 Haziran'da Muğla, 29-31 Ekim'de de Galataport İstanbul ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek. Dünyanın dört bir yanından yüzlerce yarışçı kıyasıya rekabet edecek.

YouTuber'ı deviremese de 50 milyon dolar kazandı!
ABD'li eski yıldız boksör Floyd Mayweather ile internet fenomeni Logan Paul, 8 rauntluk maçta yenişemedi. Kariyerindeki 50 maçın tümünü kazanan 43 yaşındaki eski boksör Mayweather, sosyal medyada birçok kez tartıştığı ABD'li YouTuber Logan Paul ile gösteri maçına çıktı. Hard Rock Stadı'ndaki müsabakada Paul, 8 raunt Mayweather'a karşı dayandı. YouTube'da 22 milyon takipçisi olan Paul maç bitimi, "Kimse bana bir daha imkânsız demesin" ifadesini kullanırken, bu maçta 50 milyon dolar kazanan Mayweather, "Güçlü bir rakipti, beni şaşırttı" dedi.

'nun Vedat Muriqi transferinde yolsuzluk
İtalya basını, Lazio Sportif Direktörü Igli Tare'nin mafya ile bağının savcılık tarafından soruşturulduğunu ortaya çıkardı. Geçtiğimiz sezon F.Bahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi'in transferinde de usulsüzlük olduğu iddia edildi. Kosovalı golcünün Lazio'ya transferinde 3 farklı komisyoncunun daha olduğu ve bu komisyoncuların Igli Tare ve kulüp başkanı Claudio Lotito ile bağı olduğu öne sürüldü.

Hakan için Barça iddiası
Milan'da forma giyen 'nun sözleşmesinin bu ay sona erecek olması transfer iddialarını da hareketlendirdi. Kulübü ile henüz mukavele yenilemeyen 27 yaşındaki milli yıldız için Manchester United'ın ardından Barcalona'nın da devreye girdiği iddia edildi. İspanyol basını, PSG'nin Liverpool forması giyen Wijnaldum için yüklü miktarda teklif yapmasının ardından bu ismi isteyen Barça'nın, Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldığını satırlarına taşıdı.

Alex hoca olarak da farklı
Kısa süre önce kulübeye adım atarak Sao Paulo'nun 20 yaş altı takımını çalıştıran Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, aldığı ilginç kararla farkını ortaya koydu. Hazırlık maçında Santos ile karşılaşan Brezilyalı'nın takımı, Facundo Milan'ın üç gol ve bir asistle yıldızlaştığı maçı 8-0 galip tamamladı. Takımının eksik oynama konusunda tecrübe kazanmasını isteyen Alex, bir oyuncusunu kendi kararıyla sahadan çekti. Karşılaşmaya 10 kişi devam eden Sao Paulo buna rağmen farkı daha da arttırdı.

19'luk rakete karşı zorlanan DJOKOVIC hükmen galip
Roland Garros'da çeyrek finale yükselme mücadelesi nefes kesti. Lorenzo Musetti ile Novak Djokovic'in karşılaşmasının kazananı Sırp raket oldu. 19 yaşındaki genç sporcu, ilk iki seti (7-6 ve 7-6) galip bitirirken, dünya 1 numarasına ecel terleri döktürdü. Ancak tecrübesinin verdiği öz güvenle Djokovic, üst üste 6-0 ve 6-1'lik setlerle maçı son ralliye taşımayı başardı. Musetti, tarih yazmaya bir set kala 4-0 gerideyken sakatlıktan dolayı yarıştan çekilmek zorunda kaldı. Çok zorlandığı mücadeleyi 3-2 kazanan Djokovic, adını son 8'e yazdırıp Berettini'nin rakibi oldu.

Concacaf'ta şampiyon ABD
CONCACAF tarafından ilk kez düzenlenen Uluslar Ligi'nde ABD şampiyon oldu. ABD, Denver'da oynanan final maçında Meksika'yı normal süresi 2-2 biten karşılaşmada uzatmalarda 3-2 yendi. Ev sahibi takıma kupayı getiren golleri 27. dakikada Giovanni Reyna, 82. dakikada Weston McKennie ve 114. dakikada penaltından Christian Pulisic attı. Meksika'nın gollerini ise 1. dakikada Jesus Corona ve 79. dakikada Diego Lainez kaydetti.

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