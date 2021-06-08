Haber hattı

Cumhurbaşkanlığı YatYarışları nefes kesecek
Medya sponsorluğunu Sabah, Daily Sabah, A Spor, A Para, Inbusiness ve Şamdan dergilerinin üstlendiği ve ilki geçtiğimiz yıl İstanbul'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın 2021 takvimi ile rotası belli oldu. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yapılan ve hızla büyüyerek dünyanın en prestijli yelken organizasyonları arasında yer alma yolunda emin adımlarla ilerleyen yarışlar 25-27Haziran'da Muğla, 29-31 Ekim'dede Galataport İstanbul ev sahipliğindeİstanbul'da düzenlenecek. Dünyanın dört bir yanından yüzlerce yarışçı kıyasıya rekabet edecek.
YouTuber'ı deviremese de50 milyon dolar kazandı!
ABD'li eski yıldız boksör Floyd Mayweather ile internet fenomeni Logan Paul, 8 rauntluk maçta yenişemedi. Kariyerindeki 50 maçın tümünü kazanan 43 yaşındaki eski boksör Mayweather, sosyal medyada birçok kez tartıştığı ABD'li YouTuber Logan Paul ile gösteri maçına çıktı. Hard Rock Stadı'ndaki müsabakada Paul, 8 raunt Mayweather'a karşı dayandı. YouTube'da 22 milyon takipçisi olan Paul maç bitimi, "Kimsebana bir daha imkânsız demesin"ifadesini kullanırken, bumaçta 50 milyon dolar kazananMayweather, "Güçlü birrakipti, beni şaşırttı" dedi.
Lazio'nun Vedat Muriqitransferinde yolsuzluk
İtalya basını, Lazio Sportif Direktörü Igli Tare'nin mafya ile bağının savcılık tarafından soruşturulduğunu ortaya çıkardı. Geçtiğimiz sezon F.Bahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi'in transferinde de usulsüzlük olduğu iddia edildi. Kosovalı golcününLazio'ya transferinde3 farklı komisyoncunundaha olduğu ve bu komisyoncuların Igli Tare ve kulüp başkanı Claudio Lotito ile bağı olduğu öne sürüldü.
Hakan için Barça iddiası
Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesinin bu ay sona erecek olması transfer iddialarını da hareketlendirdi. Kulübü ile henüz mukavele yenilemeyen 27 yaşındaki milli yıldız içinManchester United'ın ardındanBarcalona'nın da devreyegirdiği iddia edildi. İspanyol basını, PSG'nin Liverpool forması giyen Wijnaldum için yüklü miktarda teklif yapmasının ardından bu ismi isteyen Barça'nın, Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldığını satırlarına taşıdı.
Alex hoca olarak da farklı
Kısa süre önce kulübeye adım atarak Sao Paulo'nun 20 yaş altı takımını çalıştıran Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, aldığı ilginç kararla farkını ortaya koydu. Hazırlık maçında Santos ile karşılaşan Brezilyalı'nın takımı, Facundo Milan'ın üç gol ve bir asistle yıldızlaştığı maçı 8-0 galip tamamladı. Takımınıneksik oynama konusundatecrübe kazanmasınıisteyen Alex, bir oyuncusunukendi kararıylasahadan çekti. Karşılaşmaya 10 kişi devam eden Sao Paulo buna rağmen farkı daha da arttırdı.
19'luk rakete karşı zorlananDJOKOVIC hükmen galip
Roland Garros'da çeyrek finale yükselme mücadelesi nefes kesti. LorenzoMusetti ile NovakDjokovic'in karşılaşmasınınkazananıSırp raketoldu. 19 yaşındaki genç sporcu, ilk iki seti (7-6 ve 7-6) galip bitirirken, dünya 1 numarasına ecel terleri döktürdü. Ancak tecrübesinin verdiği öz güvenle Djokovic, üst üste 6-0 ve 6-1'lik setlerle maçı son ralliye taşımayı başardı. Musetti, tarih yazmayabir set kala 4-0 gerideykensakatlıktandolayı yarıştan çekilmekzorunda kaldı. Çok zorlandığı mücadeleyi 3-2 kazanan Djokovic, adını son 8'e yazdırıp Berettini'nin rakibi oldu.
Concacaf'ta şampiyon ABD
CONCACAF tarafından ilk kez düzenlenen Uluslar Ligi'nde ABD şampiyon oldu. ABD, Denver'da oynanan final maçında Meksika'yı normal süresi 2-2 biten karşılaşmada uzatmalarda 3-2 yendi. Ev sahibi takıma kupayı getiren golleri 27. dakikada Giovanni Reyna, 82. dakikada Weston McKennie ve 114. dakikada penaltından Christian Pulisic attı. Meksika'nın gollerini ise 1. dakikada Jesus Corona ve 79. dakikada Diego Lainez kaydetti.