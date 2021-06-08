Yenilgiyle tanıştık

Milletler Ligi'nde A Milli Kadın Voleybol Takımımız ilk yenilgisini dün Dominik Cumhuriyeti karşısında aldı… İlk seti 25-22 kaybeden Ay-Yıldızlılar ikinci setten de 25-21'lik mağlubiyetle ayrıldı. 2-0 geriye düşen Filenin Sultanları büyük çekişmeye sahne olan üçüncü seti ise 25-23 kazanarak maça yeniden tutundu. 4. sete istediği gibi başlayamayan Türkiye, özellikle hücumda etkili olamayınca Dominik Cumhuriyeti oyuna ağırlığını koydu ve seti 25-17, maçı da 3-1 kazandı. En skorer isim 20 sayı bulan İsabel olurken, Türkiye adına ise Tuğba 13, Meryem de 10 sayı ile takımın en skorerleriydi.