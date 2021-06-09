Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Adana’nın gururu oldular
Giriş Tarihi: 9.6.2021 11:23

Adana’nın gururu oldular

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Adana’nın gururu oldular

Başarılarıyla adından sürekli söz ettiren , Dağ ve Su Sporları Kulübü’nün (ATDSK) sporcuları 16 ve 18 yaşta milli takıma girme başarısı gösterdiler.

Türkiye Tenis Federasyonu'nun 16 Yaş Milli Takım Belirleme Turnuvası 'de, 18 Yaş Milli Takım Belirleme Turnuvası ise İstanbul'da 31 Mayıs-4 Haziran 2021 tarihlerinde yapıldı. Bu turnuvalarda, ATDSK'nın tenisçilerinden Duru Yağmur Durgun 16 yaş, Baran Söyler ise 18 yaş Tenis Milli Takımı'na girdi. 16 yaşta ikinci kez milli olan Söyler ile daha önce 12 yaşta da milli formayı giyen Durgun, elde ettikleri başarılarıyla Adana'nın ve ATDSK'nın gururu oldular.

ATDSK'lı raketler, tenis milli takımında Türkiye'yi temsil edecek olmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söylediler.

Milli takım turnuvalarını takip eden, yarı final ve final maçlarını izleyerek sporcularına destek veren ATDSK Başkanı Ali Refah Keskin, "Tenisçilerimizin başarısı sadece kulübümüzün değil, Adana'mızın başarısıdır. Bu başarıda emeği olan kulübümüz yönetim kuruluna, destek veren tüm üyelerimize, antrenörlerimize, ailelerine, bize inanan, bizleri desteleyen kentimiz Adana'nın yöneticilerine ve sponsorlarımıza teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor’da kim elendi? SMS sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim gitti? 8 Haziran İletişim ödülünü hangi takım kazandı? İletişim ödülünü kazanan takım...
Şeyma Subaşı'nın müstakbel eşi sahtekar mı? Şeyma Subaşı sevgilisi Mısırlı Mohammed Alsaloussi'yi böyle savundu...
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi! 46 ilde etkili olacak... Kuvvetli geliyor
Bakanlık harekete geçti! Miras tarlalar için yeni düzenleme
Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi'nin kızları dünyaya geldi!
Son dakika: Beşiktaş'ta beklenen zirve gerçekleşti! "Sergen Yalçın'la yollar ayrılırsa..."
Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık uslanmıyor! Ünlü şarkıcı 'Gözümle görürsem inanırım' demişti…
Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz sevgilisi ile ilk kez kameralara poz verdi!
Başkan Erdoğan'da Hayvan Hakları Yasası talimatı!
Son dakika: Mourinho'dan Cengiz Ünder kararı! 70 milyon Euro'luk operasyon
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana’nın gururu oldular
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA