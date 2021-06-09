Adana’nın gururu oldular

Türkiye Tenis Federasyonu'nun 16 Yaş Milli Takım Belirleme Turnuvası İzmir'de, 18 Yaş Milli Takım Belirleme Turnuvası ise İstanbul'da 31 Mayıs-4 Haziran 2021 tarihlerinde yapıldı. Bu turnuvalarda, ATDSK'nın tenisçilerinden Duru Yağmur Durgun 16 yaş, Baran Söyler ise 18 yaş Tenis Milli Takımı'na girdi. 16 yaşta ikinci kez milli olan Söyler ile daha önce 12 yaşta da milli formayı giyen Durgun, elde ettikleri başarılarıyla Adana'nın ve ATDSK'nın gururu oldular.

ATDSK'lı raketler, tenis milli takımında Türkiye'yi temsil edecek olmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söylediler.

Milli takım turnuvalarını takip eden, yarı final ve final maçlarını izleyerek sporcularına destek veren ATDSK Başkanı Ali Refah Keskin, "Tenisçilerimizin başarısı sadece kulübümüzün değil, Adana'mızın başarısıdır. Bu başarıda emeği olan kulübümüz yönetim kuruluna, destek veren tüm üyelerimize, antrenörlerimize, ailelerine, bize inanan, bizleri desteleyen kentimiz Adana'nın yöneticilerine ve sponsorlarımıza teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyorum" dedi.