Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Alanya'dan Avrupa Şampiyonası'na
Giriş Tarihi: 9.6.2021 13:55

'dan Avrupa Şampiyonası'na

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya'dan Avrupa Şampiyonası'na

Aydın İl'inin Kuşadası'nda 4-7 Haziran tarihleri arasında yapılan Muaythai Gençler Türkiye Şampiyonası Milli Takım seçme müsabakasında 81 kiloyla mücadele eden Yiğit Dinç 3'ncü oldu.

Aydın İl'inin Kuşadasında 4-7 Haziran tarihleri arasında 37 İl ve 371 sporcunun katıldığı Muaythai Gençler Türkiye Şampiyonası Milli Takım seçme müsabakalarına 'dan Erkan Kurtboğan sponsorluğunda ringde mücadele eden Yiğit Dinç 81 kiloda 11 sporcu arasında 3'ncü olarak Bronz madalya kazandı. Kilosunda üçüncü olan Yiğit Dinç bu başarısı ile Avrupa Kupasına katılmaya hak kazandı.

Kuşadasından madayla ile dönen Yiğit Dinç'in babası Mehmet Dinç oğlu için Kuyular önündeki işyerindeki önünde oğlunu meşale ile karşıladı.
Baba Mehmet Dinç oğluma ve Milli Takım hocamız Ertan Akdoğan'a teşekkür ediyorum hocamıza güveniyoruz hedefimiz Avrupa ve Dünya şampiyonu olmak, oğlu ile gurur duyduğunu söyledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor’da kim elendi? SMS sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim gitti? 8 Haziran İletişim ödülünü hangi takım kazandı? İletişim ödülünü kazanan takım...
Şeyma Subaşı'nın müstakbel eşi sahtekar mı? Şeyma Subaşı sevgilisi Mısırlı Mohammed Alsaloussi'yi böyle savundu...
Bakanlık harekete geçti! Miras tarlalar için yeni düzenleme
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi! 46 ilde etkili olacak... Kuvvetli geliyor
Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık uslanmıyor! Ünlü şarkıcı 'Gözümle görürsem inanırım' demişti…
Son dakika: Beşiktaş'tan Sergen Yalçın'a 2. teklif! Diego Costa bombası...
Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi'nin kızları dünyaya geldi!
Son dakika: Beşiktaş'ta beklenen zirve gerçekleşti! "Sergen Yalçın'la yollar ayrılırsa..."
Başkan Erdoğan'da Hayvan Hakları Yasası talimatı!
Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz sevgilisi ile ilk kez kameralara poz verdi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Alanya'dan Avrupa Şampiyonası'na
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA