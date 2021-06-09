Alanya'dan Avrupa Şampiyonası'na

Aydın İl'inin Kuşadası'nda 4-7 Haziran tarihleri arasında yapılan Muaythai Gençler Türkiye Şampiyonası Milli Takım seçme müsabakasında 81 kiloyla mücadele eden Yiğit Dinç 3'ncü oldu.

Aydın İl'inin Kuşadasında 4-7 Haziran tarihleri arasında 37 İl ve 371 sporcunun katıldığı Muaythai Gençler Türkiye Şampiyonası Milli Takım seçme müsabakalarına Alanya'dan Erkan Kurtboğan sponsorluğunda ringde mücadele eden Yiğit Dinç 81 kiloda 11 sporcu arasında 3'ncü olarak Bronz madalya kazandı. Kilosunda üçüncü olan Yiğit Dinç bu başarısı ile Avrupa Kupasına katılmaya hak kazandı.

Kuşadasından madayla ile dönen Yiğit Dinç'in babası Mehmet Dinç oğlu için Kuyular önündeki işyerindeki önünde oğlunu meşale ile karşıladı.

Baba Mehmet Dinç oğluma ve Milli Takım hocamız Ertan Akdoğan'a teşekkür ediyorum hocamıza güveniyoruz hedefimiz Avrupa ve Dünya şampiyonu olmak, oğlu ile gurur duyduğunu söyledi.