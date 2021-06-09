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Giriş Tarihi: 10.6.2021 01:23 Son Güncelleme: 10.6.2021 01:23

Fransa'da son yarı finalist Djokovic oldu

AA
Fransa'da son yarı finalist Djokovic oldu

'ta son yarı finalist, Berrettini'yi 6-3, 6-2, 6-7 ve 7-5'lik setlerle 3-1 mağlup eden oldu. Sırp tenisçi yarı finalde, İspanyol raket ile karşılaşacak.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası 'ta (), yarı finale yükseldi.

Başkent Paris'te düzenlenen sezonun ikinci grand slam turnuvasında 11. gün, erkekler dünya sıralamasının 1 numarası Djokovic ile klasmanın 9. basamağındaki Matteo Berrettini arasında yapılan müsabakayla sona erdi.

Sırp tenisçi Djokovic, İtalyan rakibi Berrettini'yi 6-3, 6-2, 6-7 ve 7-5'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

Djokovic, 3 saat 28 dakika süren karşılaşmanın ardından yükseldiği yarı finalde, İspanyol 'la karşılaşacak.

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Fransa'da son yarı finalist Djokovic oldu
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