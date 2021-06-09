Haber hattı

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Giriş Tarihi: 9.6.2021

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Galataport İstanbul Kapısı nefesleri kesecek
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'na bu yıl da ev sahipliği yapacak olan Galataport İstanbul, seyircilere muhteşem bir yarış izletecek. Yarışçılar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda en kritik dönüş noktası Galataport İstanbul Kapısı'nın da olduğu muhteşem bir parkurda mücadele edecek. Dolmabahçe önlerinde Atatürk ve silah arkadaşları onuruna saygı duruşu ile başlayacak yarışın Dolmabahçe-Anadolu Hisarı arasındaki Boğaz parkurunda Galataport İstanbul'un kendi adıyla bir dönüş kapısı olacak. Sonra parkur sahile yaslanacak ve yarışa özel kurulacak Galataport Yarış Köyü'ndeki ve kıyıdaki izleyiciler, etkinliği çok yakından izleyebilecek. Organizasyonun medya sponsorluğunu Sabah, Daily Sabah, A Spor, A Para, Inbusiness ve Şamdan dergileri üstleniyor.
Galataport İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Tavas yarışlara tekrar ev sahipliği yapmaktan gurur ve mutluluk duyduklarını belirterek, "Burası geçmiş ve geleceği bir arada bulunduran bu parkurun en kritik noktası. Desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza ve herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

Pepsi, gençleri yıldız futbolcularla buluşturacak
sponsoru Pepsi'nin Türkiye Spor Yazarları Derneği iş birliğiyle futbolu desteklediği "Pepsi Yıldız Futbolcu Seminerleri" projesinin basın toplantısı düzenlendi. PepsiCo Türkiye İçecek Pazarlama Direktörü Aslı Önder, "Pandemi koşullarına göre umarız eylül ayında başlayacak şekilde Ankara, Eskişehir ve İzmir'de Pepsi Yıldız Futbolcu Seminerleri düzenleyeceğiz. Bu vesileyle futbola hevesli gençlerimiz, gelecekte iyi bir oyuncu olmanın temel öğretilerini futbol efsanelerinden dinleyecekler" dedi.

Boksörlerden altın yumruk
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları dün oynanan final müsabakaları ile sona erdi. Olimpik Boks Milli Takımı turnuvayı 2 altın, 2 bronz olmak üzere toplam 4 madalya ve 4 olimpiyat kotası ile tamamladı. 51 kilo final müsabakasında ringe çıkan Buse Naz Çakıroğlu, İngiliz rakibi Charley-Sian Davison'u mağlup ederek altın madalya kazandı. 69 kilo final mücadelesinde de Busenaz Sürmeneli, Alman rakibi Nadine Apetz'i yenerek altın madalyanın sahibi oldu. 52 kiloda Batuhan Çiftçi ve 60 kiloda Esra Yıldız turnuvayı bronz madalya ile tamamladı.

Filenin Sultanları Rusya'yı devirdi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'nın Rimini kentinde düzenlenen FIVB Milletler Ligi 3. hafta üçüncü ve son maçında Rusya'yı 3-2 mağlup etti. 143 dakika süren mücadelenin setleri 25-22, 22-25, 25-18, 18-25, 15-7 sonuçlandı. Bu sonuçla Filenin Sultanları, organizasyonda çıktığı 9. maçta 8. galibiyetini aldı. Türkiye, FIVB Milletler Ligi 4. hafta ilk maçında cumartesi Japonya ile karşılaşacak.

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