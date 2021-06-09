Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Naim Süleymanoğlu'nun ismi Edirne'de caddeye verilecek!
Giriş Tarihi: 9.6.2021 13:24

'nun ismi 'de caddeye verilecek!

AA
Naim Süleymanoğlu'nun ismi Edirne'de caddeye verilecek!

Türk ve dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran "" lakaplı milli halterci 'nun adı 'de bir caddeye verilecek.

Belediyesinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Belediye Başkanı , 'nun olimpiyat ve spor tarihinin en başarılı sporcusu olduğunu belirtti.

Naim Süleymanoğlu adının Edirne'ye yakışacağını aktaran Gürkan, "Naim Süleymanoğlu başarıları, azmi ve ülke ve millet sevgisi ile genç sporcularımıza kuşaktan kuşağa örnek olmaya devam edecek. Dünya, olimpiyat şampiyonu ve spor tarihinin gördüğü en muhteşem halter sporcusu olan Naim Süleymanoğlu'nu bir kez daha saygı ve minnetle anıyor açılışımıza tüm Edirne halkını bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Naim Süleymanoğlu'nun adı 'nde önünde bulunan caddeye verilecek. Caddenin açılışı 12 Haziran Cumartesi günü saat 11.00'de düzenlenecek törenle gerçekleştirilecek.

Kariyerinde üst üste 3 olimpiyat şampiyonluğu bulunan "" lakaplı Naim Süleymanoğlu, yedişer kez dünya ve şampiyonluğu elde etti. Ayrıca 46 dünya rekoruna imza atan efsane halterci, 18 Kasım 2017'de, karaciğer yetmezliği nedeniyle 50 yaşında hayatını kaybetti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor’da kim elendi? SMS sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim gitti? 8 Haziran İletişim ödülünü hangi takım kazandı? İletişim ödülünü kazanan takım...
Şeyma Subaşı'nın müstakbel eşi sahtekar mı? Şeyma Subaşı sevgilisi Mısırlı Mohammed Alsaloussi'yi böyle savundu...
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi! 46 ilde etkili olacak... Kuvvetli geliyor
Bakanlık harekete geçti! Miras tarlalar için yeni düzenleme
Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık uslanmıyor! Ünlü şarkıcı 'Gözümle görürsem inanırım' demişti…
Son dakika: Beşiktaş'tan Sergen Yalçın'a 2. teklif! Diego Costa bombası...
Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi'nin kızları dünyaya geldi!
Son dakika: Beşiktaş'ta beklenen zirve gerçekleşti! "Sergen Yalçın'la yollar ayrılırsa..."
Başkan Erdoğan'da Hayvan Hakları Yasası talimatı!
Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz sevgilisi ile ilk kez kameralara poz verdi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Naim Süleymanoğlu'nun ismi Edirne'de caddeye verilecek!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA