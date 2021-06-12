Haber hattı

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Giriş Tarihi: 12.6.2021

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Eyüpspor'da tarihi imza
YENI sezonda . Lig'de mücadele edecek olan Eyüpspor 102 yıllık tarihinde ilk kez yabancı oyuncu transferi yaptı. Dün imza töreni düzenlenen ve Fransız ekibi Montpellier altyapısından yetişen Kamerun asıllı Fransız oyuncu Teddy Mezague, yeni sezonda İstanbul ekibinin formasını giyecek. Geçen sezon Bulgaristan'da 'de oynayan 31 yaşındaki defansif orta saha 32 maçta sahaya çıktı.

Sertaç Şanlı Barcelona'da
ile şampiyonluğuna ulaşan Sertaç Şanlı Barcelona ile anlaştı. 2.12'lik milli pivot 2 yıl için 4 milyon Euro karşılığında Katalan kulübü ile el sıkışırken Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Sertaç giderken benimle konuşmadı ama hayırlı olsun. Kimi oyuncu, kimi kupa alır. Barcelona, Gasol'ü transfer etmişti ama biz şampiyon olduk. Sertaç şampiyon yerine 2. takımı tercih ettiyse bu onun kararı" yorumunu yaptı.

Karatede 2 olimpiyat kotası
MILLI sporcularımız her dalda göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Dilara Bozan, Paris'te düzenlenen Karate Olimpiyat Eleme Turnuvası kadınlar bireysel katada ilk 3 sporcu arasına girerek Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı. Ardından da Eray Şamdan, erkekler kumite 67 kiloda final grubunda adını ilk 3 sporcusu arasına adını yazdırarak olimpiyat kotası aldı.

Hayrunnisa'dan altın madalya
BULGARISTAN'DA düzenlenen 3. Multi Avrupa Oyunları'nda tekvandocu Hayrunnisa Gürbüz altın madalya kazandı. Türk Telekom Spor Kulübü'ne bağlı olan genç sporcu, 37 kiloda tüm rakiplerini mağlup ederek yıldızlar kategorisinde zafere ulaştı. 35 ülkeden bin sporcunun katıldığı oyunlarda aynı kategoride yarışan Defne Tanrıverdi (33 kg) ise Ukraynalı rakibine yenilerek turnuvaya veda etti.

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