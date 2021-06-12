Haber hattı

Eyüpspor'da tarihi imza
YENI sezonda TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Eyüpspor 102 yıllık tarihinde ilk kez yabancı oyuncu transferi yaptı. Dün imza töreni düzenlenen ve Fransız ekibi Montpellieraltyapısından yetişenKamerun asıllı Fransızoyuncu Teddy Mezague, yeni sezonda İstanbul ekibinin formasını giyecek. Geçen sezon Bulgaristan'da PFC Beroe'de oynayan 31 yaşındaki defansif orta saha 32 maçta sahaya çıktı.
Sertaç Şanlı Barcelona'da ANADOLU Efes ile Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaşan Sertaç Şanlı Barcelona ile anlaştı. 2.12'lik milli pivot 2 yıl için 4 milyon Euro karşılığında Katalan kulübü ile el sıkışırken Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Sertaç giderken benimle konuşmadı ama hayırlı olsun. Kimi oyuncu, kimi kupa alır. Barcelona, Gasol'ü transfer etmişti ama biz şampiyon olduk. Sertaçşampiyon yerine 2.takımı tercih ettiysebu onun kararı" yorumunu yaptı.
Karatede 2 olimpiyat kotası
MILLI sporcularımız her dalda göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. DilaraBozan, Paris'te düzenlenen Karate Olimpiyat Eleme Turnuvası kadınlar bireysel katada ilk 3 sporcu arasına girerek Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı. Ardından da ErayŞamdan, erkekler kumite 67 kiloda final grubunda adını ilk 3 sporcusu arasına adını yazdırarak olimpiyat kotası aldı.
Hayrunnisa'dan altın madalya
BULGARISTAN'DA düzenlenen 3. Multi Avrupa Oyunları'nda tekvandocu Hayrunnisa Gürbüz altın madalya kazandı. Türk Telekom Spor Kulübü'ne bağlı olan genç sporcu, 37 kiloda tüm rakiplerini mağlup ederek yıldızlar kategorisinde zafere ulaştı. 35 ülkeden bin sporcunun katıldığı oyunlarda aynı kategoride yarışan Defne Tanrıverdi (33 kg) ise Ukraynalı rakibine yenilerek turnuvaya veda etti.