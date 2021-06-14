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Giriş Tarihi: 14.6.2021

Pedallar sağlıkçılar için döndü

Pedallar sağlıkçılar için döndü

GranFondo Yol Bisiklet Yarışı, ’da düzenlendi. Salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarının eğitimine katkı için de bağış toplandı

Dünyada büyük ilgi gören yol bisiklet yarışı GranFondo, 'in ana sponsonrluğunda ve Belediyesi'nin katkıları ile 'da ilk kez düzenlendi. 1000 amatör bisikletçinin katıldığı organizasyonun startını Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın verdi. Yarış, 82 (uzun) ve 40 (kısa) kilometrelik iki kategoride gerçekleşti. Teknolojik atıklara dikkat çekilmesi amacıyla mozaik ve heykel sanatçısı 'ın teknolojik atıklardan tasarladığı bir bisiklet de sergilendi. Turkcell Genel Müdürü da organizasyonun aynı zamanda salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocukları için sosyal sorumluluk projesi olduğunu ifade ederek, "Sağlık çalışanlarının çocuklarının eğitimine katkı sağlamak için teknoloji atıklarımızı eğitime dönüştürüyoruz. İstanbul dünyanın göz bebeği, Beykoz ise Boğaz'ın incisi. Burada böyle bir aktiviteye vesile olmak bize gurur veriyor" dedi.

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Pedallar sağlıkçılar için döndü
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