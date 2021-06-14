Pedallar sağlıkçılar için döndü

Turkcell GranFondo İstanbul Yol Bisiklet Yarışı, Beykoz’da düzenlendi. Salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarının eğitimine katkı için de bağış toplandı
Dünyada büyük ilgi gören yol bisiklet yarışı GranFondo, Turkcell'in ana sponsonrluğunda ve Beykoz Belediyesi'nin katkıları ile İstanbul'da ilk kez düzenlendi. 1000 amatör bisikletçinin katıldığı organizasyonun startını Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın verdi. Yarış, 82 (uzun)ve 40 (kısa) kilometrelik iki kategoride gerçekleşti. Teknolojik atıklara dikkat çekilmesi amacıyla mozaik ve heykel sanatçısı Mervan Altınorak'ın teknolojik atıklardan tasarladığı bir bisiklet de sergilendi. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan da organizasyonun aynı zamanda salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocukları için sosyal sorumluluk projesi olduğunu ifade ederek, "Sağlık çalışanlarının çocuklarınıneğitimine katkı sağlamak için teknolojiatıklarımızı eğitime dönüştürüyoruz.İstanbul dünyanın göz bebeği, Beykoz iseBoğaz'ın incisi. Burada böyle bir aktiviteyevesile olmak bize gurur veriyor" dedi.