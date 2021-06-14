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Giriş Tarihi: 14.6.2021

Sultanlar doludizgin

Sultanlar doludizgin
, 'nde 11. günün açılış maçında Belçika'yı 3-0 mağlup etti. 84 dakika süren mücadelenin setleri 25-20, 25-17 ve 25-19 sona erdi. 11. maçında 9. galibiyetine imza atan Milliler'de en skorer isim 17 sayı üreten Hande Baladın olurken; ona Ebrar 16, Eda 9, Meliha 8, Zehra 6, Cansu 3 ve Meryem 1 sayıyla eşlik etti. Ay-Yıldızlılar, Milletler Ligi'nde bugün TSİ 22.00'de ABD ile karşılaşacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.

BAŞKAN ERDOĞAN BAŞARILAR DİLEDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIVB Milletler Ligi'nde emin adımlarla ilerleyen A Milli Kadın Voleybol Takımımıza başarılar diledi. Sosyal medya hesabından mesaj paylaşan Başkan Erdoğan, "Filenin Sultanları, tüm kalbimizle yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

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Sultanlar doludizgin
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