Sultanlar doludizgin

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nde 11. günün açılış maçında Belçika'yı 3-0 mağlup etti. 84 dakika süren mücadelenin setleri 25-20, 25-17 ve 25-19 sona erdi. 11. maçında 9. galibiyetine imza atan Milliler'de en skorerisim 17 sayı üreten HandeBaladın olurken; ona Ebrar 16, Eda 9, Meliha 8, Zehra 6, Cansu 3 ve Meryem 1 sayıyla eşlik etti. Ay-Yıldızlılar, Milletler Ligi'nde bugün TSİ 22.00'de ABDile karşılaşacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.
BAŞKAN ERDOĞAN BAŞARILAR DİLEDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIVB Milletler Ligi'nde emin adımlarla ilerleyen A Milli Kadın Voleybol Takımımıza başarılar diledi. Sosyal medya hesabından mesaj paylaşan Başkan Erdoğan, "Filenin Sultanları, tüm kalbimizle yanınızdayız" ifadelerini kullandı.