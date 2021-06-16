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Giriş Tarihi: 16.6.2021 17:23

Büyük Britanyalı yüzücü Marie O'Connor, 25 yaşında emekliye ayrıldı!

AA
Büyük Britanyalı yüzücü Siobhan Marie O'Connor, 25 yaşında emekliye ayrıldı!

Olimpiyat madalyalı Büyük Britanyalı kadın yüzücü -Marie O'Connor, sağlığının bozulması gerekçesiyle henüz 25 yaşında emekliye ayrıldığını duyurdu.

Sosyal paylaşım sitesi hesabından emeklilik kararını duyuran O'Connor, "Büyük bir duygu karmaşası içinde bu cümleleri yazıyorum. Bugün, 11 yıllık profesyonel yüzme kariyerime sağlık gerekçesiyle son vermiş bulunmaktayım." ifadelerini kullandı.

'nda 200 metre bireysel karışıkta gümüş madalya kazanan O'Connor, henüz 16 yaşında teşhisi konan mide rahatsızlığı "ülseratif kolit"in ilerlemesi nedeniyle bu yönde karar almak zorunda kaldığını ve 'na katılamayacağı için çok üzgün olduğunu vurguladı.

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Büyük Britanyalı yüzücü Siobhan Marie O'Connor, 25 yaşında emekliye ayrıldı!
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