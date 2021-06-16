Haber hattı

Suat Serdar resmenHERTHA BERLIN'DE
BU sezon Schalke'de 26 maçta 2 gol ve 3 asist ile oynayan Suat Serdar, Hertha Berlin'e imza attı. Schalke'nin küme düşmesinin ardından Bundesliga 1 ekiplerinden çok sayıda teklif alan 24 yaşındaki orta saha, Berlin ekibini seçti. Dün resmi mizayıatan oyuncu için Hertha'nın 8 milyonEuro bonservis ödeyeceği belirtildi. 4 kez Almanya Milli Takımı forması da giyen oyuncu için Süper Lig ekipleri de takipteydi.
EURO 2020 maçlarıIÇIN KRAL FIRSAT!
EURO 2020'nin heyecanı iddaa'da da devam ediyor. Avrupa Futbol Şampiyonası boyunca daha yüksek oranlarla iddaa bayileri ve iddaa.com üzerinden kupon yapabilen bahisseverler, bu sayede kazançlarını artırabiliyor. 'Kral Fırsatlar' ile EURO 2020'de seyir zevkini de artıran iddaa ile sporseverler maçları da yakından takip ediyor.
Anadolu Efes'tenBIR ZAFER DAHA
THY EuroLeague'de zafere ulaşan Anadolu Efes'ten bir zafer daha! EuroLeague tarafından 2010, 2013, 2017 ve 2020'de "Avrupa'nın En İyi Pazarlama Yapan Takımı" seçilen Efes, İngiltere merkezli DBA Design Effectiveness Awards'ta logosu ile bronz ödül kazandı. Ödüllü logodapes etmemeye vurgu yapan mavi ok iletutkuyu simgeleyenmeşalenin birleşimindendoğan alev alanyıldız bulunuyor.
Ersu Şaşma'danOLIMPIYAT KOTASI
BU yıl sırıkla atlamada Türkiye rekorunu eline geçiren milli atlet Ersu Şaşma, Ankara'da düzenlenen 3. Orhan Altan Atlamalar Kupası'nda olimpiyat vizesi aldı. 21 yaşındaki sporcu, açık saha Türkiye rekorunu 5.53 ile yeniledikten sonra çıtayı 5.80'e yükseltti ve ikinci hakkındabu yüksekliği geçti. Şaşma ayrıca 1212 puanla kupanın sahibi olarak 2 bin liralık ödülü de aldı.