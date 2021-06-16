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Giriş Tarihi: 16.6.2021 16:45

’in gururu oldu, madalyasını Mehmetçiğe armağan etti

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’in gururu oldu, madalyasını Mehmetçiğe armağan etti

İzmirli Milli Takım sporcusu Ümitler Spor Toto Federasyon Kupasında büyük bir gurur yaşattı. Nehir Alan, Bursa Kestel Olimpik Buz Pateni Salonu’nda 11-13 Haziran 2021’de yapılan A grubu Bayanlar kategorisinde ikincilik elde etti. Alan, kazandığı ikincilik madalyasını Mehmetçiğe armağan etti.

ve Büyükşehir Belediyesi Artistik Buz Pateni Takımı sporcusu , Ümitler Spor Toto Federasyon Kupasında İzmir'in gururu oldu. Alan, Bursa Kestel Olimpik Buz Pateni Salonu'nda 11-13 Haziran 2021'de yapılan A grubu Bayanlar kategorisinde ikincilik kürsüsüne çıktı.

Ülkemizi yurt dışında temsil etmek istediğini söyleyen Nehir Alan, "Türk bayrağımızı yurt dışında da dalgalandırmak istiyorum. Yeni madalyalar kazanarak başarılarımı taçlandırmak hedeflerim arasında. Madalyamı Mehmetçiğe armağan ediyorum. Başarı ekip çalışması sonucu ortaya çıkıyor. Bu nedenle antrenörlerim Gamze Güner, Ayşegül Metin, Zeynep Yiğit, Buse Bayramoğlu, Aksana Palkhouskaya ve İrina Dalkılıç'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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İzmir’in gururu oldu, madalyasını Mehmetçiğe armağan etti
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