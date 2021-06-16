İzmir’in gururu oldu, madalyasını Mehmetçiğe armağan etti

Türk Milli Takım ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Artistik Buz Pateni Takımı sporcusu Nehir Alan, Ümitler Spor Toto Federasyon Kupasında İzmir'in gururu oldu. Alan, Bursa Kestel Olimpik Buz Pateni Salonu'nda 11-13 Haziran 2021'de yapılan A grubu Bayanlar kategorisinde ikincilik kürsüsüne çıktı.

Ülkemizi yurt dışında temsil etmek istediğini söyleyen Nehir Alan, "Türk bayrağımızı yurt dışında da dalgalandırmak istiyorum. Yeni madalyalar kazanarak başarılarımı taçlandırmak hedeflerim arasında. Madalyamı Mehmetçiğe armağan ediyorum. Başarı ekip çalışması sonucu ortaya çıkıyor. Bu nedenle antrenörlerim Gamze Güner, Ayşegül Metin, Zeynep Yiğit, Buse Bayramoğlu, Aksana Palkhouskaya ve İrina Dalkılıç'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.