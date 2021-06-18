Haber hattı

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Giriş Tarihi: 18.6.2021

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Potanın Periler'i çok kötü başladı
, 'ndaki ilk maçında Slovenya'ya 72-47 yenildi. Potanın perileri hızlı hücumlarda rakibinin sayılarına engel olamayınca ilk periyodu 19-16 kaybetti. Hollingsworth ile oyuna tutunmaya çalışan Türkiye, soyunma odasına 36-27 geride gitti. İkinci yarıda kontrolünü kaybeden ve oyundan kopan Milliler, rakibine 72-47 mağlup oldu. Milli Takım 2. sınavını bugün 13.00'te Bosna
Hersek'e karşı verecek.

Hatayspor'dan bir yerli transferi daha
'nun 8+6 yabancı kuralının ardından ekibi Atakaş Hatayspor, yerli transferlerine devam ediyor. Fatih Kuruçuk, Bertuğ Yıldırım, Bülent Cevahir ve Sadık Baş'tan sonra Güney ekibi, Sakaryaspor'dan savunma oyuncusu Burak Öksüz'ü kadrosuna kattı. Onursal başkan Lütfü Savaş'ın da katıldığı imza töreninde 25 yaşındaki stoper ile 3+1 yıllık sözleşme yapıldı.

Göztepe'den stopere 'Kahraman' takviyesi
GÖZTEPE, yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, Altınordu'nun 27 yaşındaki stoperi Kahraman Demirtaş'ı renklerine bağladı. 3 yıllık sözleşmeye imza atan gurbetçi stoper, daha önce Roda ve Den Bosch'ta oynamıştı. Geçen sezonun en istikrarlı futbolcularından olan Kahraman, play-off'lar dahil 29 müsabakada 1 gol attı.

12 Dev Adam'a Kovid-19 engeli
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA Olimpiyat Elemeleri hazırlıkları kapsamında dün Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanması planlanan Venezuela maçına Koronavirüs engel oldu. Rakip takımda salgının geniş boyutlara ulaşması nedeniyle mücadele iptal edildi. 12 Dev Adam, yarın 20.00'de Rusya ile Sinan Erdem'de karşılaşacak.

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