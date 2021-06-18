Haber hattı

Potanın Periler'içok kötü başladı A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki ilk maçında Slovenya'ya 72-47 yenildi. Potanın perileri hızlı hücumlarda rakibinin sayılarına engel olamayınca ilk periyodu 19-16 kaybetti. Hollingsworth ile oyuna tutunmaya çalışan Türkiye, soyunma odasına 36-27 geride gitti. İkinci yarıda kontrolünü kaybeden ve oyundan kopan Milliler, rakibine 72-47 mağlup oldu. Milli Takım 2. sınavını bugün13.00'te Bosna
Hersek'e karşı verecek.
Hatayspor'dan biryerli transferi daha TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun 8+6 yabancı kuralının ardından Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, yerli transferlerine devam ediyor. Fatih Kuruçuk, Bertuğ Yıldırım, Bülent Cevahir ve Sadık Baş'tan sonra Güney ekibi, Sakaryaspor'dan savunma oyuncusuBurak Öksüz'ü kadrosuna kattı. Onursal başkan Lütfü Savaş'ın da katıldığı imza töreninde 25 yaşındaki stoper ile3+1 yıllık sözleşme yapıldı.
Göztepe'den stopere'Kahraman' takviyesi
GÖZTEPE, yeni sezon öncesi ilk transferinigerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, Altınordu'nun27 yaşındaki stoperi Kahraman Demirtaş'ırenklerine bağladı. 3 yıllık sözleşmeye imzaatan gurbetçi stoper, daha önce Roda ve DenBosch'ta oynamıştı. Geçen sezonun en istikrarlıfutbolcularından olan Kahraman, play-off'lardahil 29 müsabakada 1 gol attı.
12 Dev Adam'aKovid-19 engeli
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA Olimpiyat Elemeleri hazırlıkları kapsamında dün Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanması planlanan Venezuela maçına Koronavirüs engel oldu. Rakip takımda salgının geniş boyutlara ulaşması nedeniyle mücadele iptal edildi. 12 Dev Adam, yarın 20.00'deRusya ile Sinan Erdem'de karşılaşacak.