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Giriş Tarihi: 18.6.2021 12:08 Son Güncelleme: 18.6.2021 12:09

Japon tenisçi Osaka 'da da yok

AA
Japon tenisçi Osaka Wimbledon'da da yok

Kadınlar dünya sıralamasının 2. basamağındaki , tenis sezonunun üçüncü grand slam turnuvası 'a katılmayacak.

İlk turu geçmesinin ardından psikolojik açıdan zor günler geçirdiği gerekçesiyle sezonun ikinci büyük turnuvası 'tan () çekilen 23 yaşındaki Japon tenisçi, çim kort sezonunu da pas geçecek.

Kariyerinde 4 grand slam şampiyonluğu bulunan Osaka'nın ekibinin, Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) internet sitesinde yer verilen açıklamasında, " bu yıl 'da oynamayacak. Arkadaşları ve ailesiyle zaman geçirecek. Seyircisi önünde oynayacağı için şimdiden heyecanlandığı için hazırlanacak." denildi.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl iptal edilen Wimbledon, 28 Haziran'da, bir sene ertelenen ise 23 Temmuz'da başlayacak.

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Japon tenisçi Osaka Wimbledon'da da yok
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