Haber Hattı

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Giriş Tarihi: 19.6.2021

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Umut ve Stancu Eyüpspor'da
TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Eyüpspor, tecrübeli iki forveti birden kadrosuna katarak büyük sürpriz yaptı. 515 maçla 'Süper Lig tarihinin en çok forma giyen oyuncusu' olan 38 yaşındaki Umut Bulut, yıllık 900 bin TL'den 1+1 yıllık kontrata imza attı. İstanbul ekibi, bir başka önemli forvet ile de anlaşmaya vardı. Rumen futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Başkan vekili Fatih Kulaksız, iki tecrübeli oyuncuyla Süper Lig yolunda iddialı bir kadro oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Potanın Perileri 2'de 0 yaptı
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası C Grubu'nda ikinci maçını da kaybetti. Potanın Perileri, ilk mücadelede Slovenya'ya 74-47 yenilirken dün de 'e 64-54 mağlup oldu. Ay-Yıldızlılar ilk çeyreği 17-8, devreyi de 27-26 geride kapattı. İkinci yarıya etkili başlayan Türkiye, son periyoda 44-38 üstün gitti. Ancak Bosna Hersek bu bölümde sadece 10 sayı izni verdi ve karşılaşmayı 64-54 galip tamamladı. Melis Gülcan 17 sayıyla en skorerimiz oldu.

12 Dev Adam özel maçta Rusya'yı devirmeyi başardı
Kanada'nın Victoria şehrinde 29 Haziran-4 Temmuz'da gerçekleştirilecek FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında Rusya'yı 80-62 yendi. İlk çeyreği 19-17 geride kapatan 12 Dev Adam, devreye 34-33 önde gitti. Türkiye final periyoduna da 56-51 üstün giderken parkeden 80-62 galip ayrıldı. Cedi Osman 14, Sertaç Şanlı ve Alperen Şengün 13'er sayı attı.

Demba Ba'nın yeni adresi İsviçre ekibi Lugano oldu
Geçen sezon sona ermeden Medipol Başakşehir kulübü ile yolları ayrılan Demba Ba, ekiplerinden Lugano'ya transfer oldu. İsviçre Süper Ligi'nde mücadele eden Lugano, 36 yaşındaki Senegalli golcünün transferini "Hoş geldin" afişiyle duyurdu. Demba Ba ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Lugano, 10 takımın mücadele ettiği İsviçre Süper Ligi'ni geçen sezon dördüncü sırada noktalamıştı. Tecrübeli futbolcu, Başakşehir formasıyla 37 resmi maçta, 9 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.

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